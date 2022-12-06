«МТС медиа» выросла из коротких штанишек стартапа»Гендиректор компании Игорь Мишин об изменении структуры управления и новой стратегии развития
Совет директоров «МТС медиа» («дочка» МТС) утвердил новую структуру управления компанией, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Оперативное управление и пост гендиректора компании с 1 января 2023 г. перейдет к Алексею Иванову, который до этого занимал пост операционного директора «МТС медиа». Вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин, возглавляющий «МТС медиа» с момента ее основания в 2019 г., вскоре займется разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС и продолжит отвечать за производство оригинального контента.
В интервью «Ведомостям» Мишин рассказал о планах по масштабированию бизнеса «МТС медиа», а также о том, как меняется конъюнктура зрительского интереса и почему с аудиторией сейчас необходимо говорить по-доброму.
– Три года назад запуск стартапа под названием «МТС медиа» был в каком-то смысле вызовом. Акционерами тогда ставилась задача достичь по итогам 2023 г. показателя 10 млн абонентов платного ТВ во всех четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания. – «Ведомости») и ОТТ (англ. Over the Top, технология доставки видеоконтента через интернет. – «Ведомости»). Как часть экосистемы МТС, мы получили хорошее наследство: база абонентов платного ТВ к тому моменту составляла около 4,5 млн человек. При этом спутниковое и кабельное телевидение уже тогда были стагнирующими индустриями. Но именно они вместе с IPTV генерировали 90% выручки платного ТВ, оставшиеся менее 10% приходились на OTT-сервис. Ставку решено было сделать на прирост в цифровой среде.
Стратегия «МТС медиа» на старте работы компании базировалась на двух задачах: обеспечение роста доходов от трех традиционных сред доставки сигнала и монетизации контента (кабель, спутник и IPTV) и агрессивное развитие в ОТТ. С одной стороны, рынок видеосервисов динамично развивающийся, его рост в последние годы составляет десятки процентов. С другой – это высококонкурентный рынок: когда в апреле 2021 г. мы запустили онлайн-кинотеатр Kion, на рынке уже присутствовали около 10 активно и давно работающих онлайн-кинотеатров.