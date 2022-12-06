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«МТС медиа» выросла из коротких штанишек стартапа»

Гендиректор компании Игорь Мишин об изменении структуры управления и новой стратегии развития
Мария Истомина
Гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров «МТС медиа» («дочка» МТС) утвердил новую структуру управления компанией, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Оперативное управление и пост гендиректора компании с 1 января 2023 г. перейдет к Алексею Иванову, который до этого занимал пост операционного директора «МТС медиа». Вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин, возглавляющий «МТС медиа» с момента ее основания в 2019 г., вскоре займется разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС и продолжит отвечать за производство оригинального контента.

В интервью «Ведомостям» Мишин рассказал о планах по масштабированию бизнеса «МТС медиа», а также о том, как меняется конъюнктура зрительского интереса и почему с аудиторией сейчас необходимо говорить по-доброму.

– Чем обусловлены произошедшие изменения – кадровые и в структуре управления «МТС медиа»?

– Три года назад запуск стартапа под названием «МТС медиа» был в каком-то смысле вызовом. Акционерами тогда ставилась задача достичь по итогам 2023 г. показателя 10 млн абонентов платного ТВ во всех четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания. – «Ведомости») и ОТТ (англ. Over the Top, технология доставки видеоконтента через интернет. – «Ведомости»). Как часть экосистемы МТС, мы получили хорошее наследство: база абонентов платного ТВ к тому моменту составляла около 4,5 млн человек. При этом спутниковое и кабельное телевидение уже тогда были стагнирующими индустриями. Но именно они вместе с IPTV генерировали 90% выручки платного ТВ, оставшиеся менее 10% приходились на OTT-сервис. Ставку решено было сделать на прирост в цифровой среде.

Стратегия «МТС медиа» на старте работы компании базировалась на двух задачах: обеспечение роста доходов от трех традиционных сред доставки сигнала и монетизации контента (кабель, спутник и IPTV) и агрессивное развитие в ОТТ. С одной стороны, рынок видеосервисов динамично развивающийся, его рост в последние годы составляет десятки процентов. С другой – это высококонкурентный рынок: когда в апреле 2021 г. мы запустили онлайн-кинотеатр Kion, на рынке уже присутствовали около 10 активно и давно работающих онлайн-кинотеатров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных