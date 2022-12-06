«МТС медиа» выросла из коротких штанишек стартапа»

– Три года назад запуск стартапа под названием «МТС медиа» был в каком-то смысле вызовом. Акционерами тогда ставилась задача достичь по итогам 2023 г. показателя 10 млн абонентов платного ТВ во всех четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания. – «Ведомости») и ОТТ (англ. Over the Top, технология доставки видеоконтента через интернет. – «Ведомости»). Как часть экосистемы МТС, мы получили хорошее наследство: база абонентов платного ТВ к тому моменту составляла около 4,5 млн человек. При этом спутниковое и кабельное телевидение уже тогда были стагнирующими индустриями. Но именно они вместе с IPTV генерировали 90% выручки платного ТВ, оставшиеся менее 10% приходились на OTT-сервис. Ставку решено было сделать на прирост в цифровой среде.