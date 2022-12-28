Единый поставщик онлайн-трансляций телеканалов с 2023 года повышает расценки

«Витрина ТВ», выполняющая функции единого поставщика трансляций телеканалов в интернете, направила видеосервисам уведомление о повышении цен на свои услуги с 2023 г., рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех крупных онлайн-кинотеатров. Повышение расценок в некоторых случаях не превышает 40%, а для некоторых онлайн-кинотеатров почти доходит до 80–100%, уточнили собеседники «Ведомостей». Размер платежей «Витрине ТВ» участники рынка и источники не раскрывают.