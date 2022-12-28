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Единый поставщик онлайн-трансляций телеканалов с 2023 года повышает расценки

В некоторых случаях эти услуги подорожали в 2 раза
Мария Истомина
Генеральный директор «Витрины ТВ» подтвердил «Ведомостям» повышение цен / Максим Стулов / Ведомости

«Витрина ТВ», выполняющая функции единого поставщика трансляций телеканалов в интернете, направила видеосервисам уведомление о повышении цен на свои услуги с 2023 г., рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех крупных онлайн-кинотеатров. Повышение расценок в некоторых случаях не превышает 40%, а для некоторых онлайн-кинотеатров почти доходит до 80–100%, уточнили собеседники «Ведомостей». Размер платежей «Витрине ТВ» участники рынка и источники не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных