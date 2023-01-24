У видеосервиса Premier снова меняется руководитель

У видеосервиса Premier снова меняется руководительСофья Митрофанова покидает компанию и займется продюсерской деятельностью
Софья Митрофанова, занимавшая пост гендиректора Premier с августа 2021 г., 4 февраля 2023 г. покинет компанию, рассказали «Ведомостям» три собеседника в холдинге «Газпром-медиа» (ГПМ), которому принадлежит видеосервис. Эта инициатива самой Митрофановой, которая хочет стать независимым продюсером, говорят собеседники «Ведомостей»
Митрофанова подтвердила «Ведомостям», что покидает компанию по собственному желанию. Свое решение она объяснила тем, что хочет «большего погружения в продюсирование».
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