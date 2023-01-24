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У видеосервиса Premier снова меняется руководитель

Софья Митрофанова покидает компанию и займется продюсерской деятельностью
Мария Истомина
После ухода с поста гендиректора Premier Митрофанова продолжит участвовать в качестве продюсера в реализации проектов, которые были запущены на видеосервисе при ней / Пресс-служба Premier

Софья Митрофанова, занимавшая пост гендиректора Premier с августа 2021 г., 4 февраля 2023 г. покинет компанию, рассказали «Ведомостям» три собеседника в холдинге «Газпром-медиа» (ГПМ), которому принадлежит видеосервис. Эта инициатива самой Митрофановой, которая хочет стать независимым продюсером, говорят собеседники «Ведомостей»

Митрофанова подтвердила «Ведомостям», что покидает компанию по собственному желанию. Свое решение она объяснила тем, что хочет «большего погружения в продюсирование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных