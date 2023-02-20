Выкуп VK 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей стал крупнейшей сделкой в сегменте

В 2022 г. платформа «Учи.ру» стала лидером сегмента детского онлайн-образования российского edtech-рынка, ее выручка выросла на 13,7% и составила почти 3,3 млрд руб., следует из данных агентства Smart Ranking. При этом сам детский сегмент, по данным агентства, увеличился в 2022 г. на 28,9% до 26,8 млрд руб., а общая выручка топ-100 еdtech-компаний – на 17,95% до 87 млрд руб.