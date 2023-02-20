Выкуп VK 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей стал крупнейшей сделкой в сегменте

Выкуп VK 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей стал крупнейшей сделкой в сегментеНо говорить о возможности IPO edtech-активов VK пока рано, считают эксперты
Технологическая компания VK (владеет, в частности, почтой Mail.Ru, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»; до октября 2021 г. называлась Mail.ru Group) реализовала опцион на выкуп 75% образовательной платформы «Учи.ру» и стала ее единственным владельцем, сообщила пресс-служба группы. Сумма сделки составила 8,7 млрд руб. В декабре 2020 г. VK приобрела 25% edtech-платформы за 3,75 млрд руб.
В будущем компания продолжит инвестировать в развитие школьного образования в России, отметил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.
“Учи.ру” – образовательная онлайн-платформа, на которой представлены интетрактивные курсы по предметам школьной программы за 1-11 классы и другим развивающим направлениям (среди них – программирование, планирование, основы анатомии и ЗОЖ, финансовая грамотность и др.). Помимо одноименной образовательной платформы “Учи.ру” также развивает школу онлайн-репетиторов “Учи.Дома”, образовательный портал “Учи.Ответы”, онлайн-ресурс «ЯКласс», а также сеть офлайн-кружков и центров «Учи.ру» по программированию, математике и английскому языку.
По данным самой платформы, продуктами и сервисами «Учи.ру» пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей в России. Платформа также развивает международные проекты HappyNumbers.com, Bricsmath.com и Dragonlearn.org. Но в периметр сделки международные проекты «Учи.ру» не вошли, уточнил представитель VK.
В 2022 г. платформа «Учи.ру» стала лидером сегмента детского онлайн-образования российского edtech-рынка, ее выручка выросла на 13,7% и составила почти 3,3 млрд руб., следует из данных агентства Smart Ranking. При этом сам детский сегмент, по данным агентства, увеличился в 2022 г. на 28,9% до 26,8 млрд руб., а общая выручка топ-100 еdtech-компаний – на 17,95% до 87 млрд руб.
Помимо «Учи.ру» VK владеет 50,06% Skillbox Holding Limited (№ 1 рейтинга Smart Ranking с выручкой 10,59 млрд руб.). В него входят такие онлайн-школы в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), как Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). Также компании принадлежат доли в платформах для школьников «Тетрика» (60,7%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%). Кроме того, VK и ПАО «Ростелеком» на паритетных началах выступают учредителями информационно-коммуникационной платформы для школьников и учителей «Сферум».
В 2020 г. Борис Добродеев, возглавлявший на тот момент Mail.ru Group, допускал IPO ее образовательных проектов. Планы по развитию edtech–активов VK ее новый руководитель, бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко пока не раскрывал.
Покупка VK 75% платформы «Учи.ру» – крупнейшая публичная сделка за всю историю российского edtech-рынка, говорит руководитель edtech-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина. К примеру, в 2017 г. 40% образовательного холдинга «Нетология-групп» приобрели структуры компании «Севергрупп», но сумма сделки тогда не раскрывалась. В 2021 г. совокупные инвестиции в топ-100 edtech-компаний составили около 14 млрд руб., следует из данных Smart Ranking.
Если VK заплатил за 75% платформы 8,7 млрд руб., то текущая оценка актива составляет порядка 11 млрд руб., говорит Царевская-Дякина. Мультипликатор составил почти 4 годовых выручки (с учетом выручки «Учи.ру» в 3,3 млрд в 2022 г.), продолжает она.
«Вероятно, такой мультипликатор был зафиксирован в опционе после приобретения VK 25% “Учи.ру”. 4-5 годовых выручки – это стандартный мультипликатор для рынка edtech, но с учетом реалий экономики оценка хорошая. Мультипликатор крупнейшей сделки в 2022 г. – покупка МТС разработчика технологических решений для проведения видеовстреч Webinar – составил только две выручки», – отметила Царевская-Дякина.
VK уже заняла лидирующую позицию в сегменте ДПО и теперь стремится стать № 1 и в детском сегменте, считает гендиректор Maximum Education Михаил Мягков. Синергия VK и «Учи.ру» очевидна, добавляет гендиректор онлайн-школы «Фоксфорд» Андрей Сизов: «Учи.ру» — безусловный лидер сегмента школьного образования в начальной школе, а VK обладает значимым трафиком».
Консолидация «Учи.ру» увеличит выручку образовательного направления VK примерно на 30%, считает старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Либин. Между тем, по его словам, даже в случае включения платформы «Учи.ру» в Skillbox Limited об IPO этого холдинга сейчас преждевременно говорить.
«Во-первых, общерыночная ситуация менее благоприятна, чем в 2020-2021 гг. Во-вторых, на мой взгляд, масштаб и структура образовательных активов VK пока не достигли масштаба IPO», – резюмировал Либин.