Россияне смогут прочитать не планируемые к изданию в стране книги«Эксмо» запустило продажу оригинала мемуаров принца Гарри, в планах – другие бестселлеры
Торговый дом «Эксмо» (входит в одноименное издательство) начал продавать на маркетплейсах автобиографию британского принца Гарри Spare («Запасной») на языке оригинала и планирует по аналогичной схеме запустить дистрибуцию зарубежных бестселлеров, не планируемых к изданию в России. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Когда в продажу поступят оригиналы книг других авторов, он не уточнил.
Сейчас книга принца Гарри на английском языке от торгового дома «Эксмо» доступна для покупки на Wildberries и Ozon, убедился корреспондент «Ведомостей». Стоимость книги составляет 4000-4400 руб. На Ozon мемуары Гарри также продает компания British Goods (4700 руб.) и книжный дистрибутор «Логосфера» (2900 руб.). В «Логосфере» не ответили на запрос «Ведомостей», с компанией British Goods связаться на момент публикации не удалось.
После начала боевых действий на Украине от планов выпускать свои новинки в России отказались такие популярные писатели, как Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и др. А также англо-американские издательства Penguin Random House (крупнейший в мире издатель книг на английском языке; именно ему принадлежат права на мемуары принца Гарри), Macmillan Publishers, Simon&Shuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Но старые произведения указанных авторов и правообладателей, по которым лицензионные соглашения с российскими издателями еще действуют, будут выпускаться до окончания срока действия таких контрактов.
В феврале сервис цифровых книг «Литрес» (входит в группу компаний «Эксмо–АСТ») выпустил мемуары принца Гарри в формате саммари (краткого пересказа) на русском языке. Тогда же в интервью «Ведомостям» совладелец ГК «Эксмо–АСТ» Олег Новиков отметил, что в таком формате планируется издать и другие нон-фикшн книги, которые сейчас не могут быть выпущены в России.
Мемуары принца Гарри (тираж – около 100 экземпляров) были приобретены у оптового дистрибутора из той страны, где книга была официально выпущена на английском языке, пояснил Капьев. В этом случае, как уточнил он, покупателю не требуется заключать лицензионный контракт. Информацию о том, в какой именно стране и у какого именно дистрибутора был приобретен тираж «Запасного», Капьев не раскрыл.
Продажи книг в оригинале – лишь дополнительный источник дохода для издательства «Эксмо»: они составляют до 10 млн руб. в год и не превышают 0,1% в структуре его выручки, говорит Капьев.
«Но поскольку многие зарубежные бестселлеры пока не могут быть выпущены в России, у аудитории, свободно владеющей английским языком, может вырасти спрос на книги с оригинальным текстом», – резюмировал он.
В издательской группе «Альпина» и торговом доме БММ (сотрудничает с издательствами «АСТ», «Рипол классик», «Манн, Иванов и Фербер», «Ад Маргинем Пресс», «Дом историй» и др.) отметили, что не рассматривают вариант продажи оригиналов книг, которые не будут выпущены в России.
Если бумажная книга на языке оригинала была выпущена в продажу в той или иной стране, например в США, как в случае с мемуарами принца Гарри, она может быть приобретена в этой стране кем угодно, говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. После приобретения книги, уточнил он, авторские права на нее можно считать исчерпанными.
«Когда книга приобретена, она становится собственностью того, кто ее купил, и он может распоряжаться со своим объектом собственности так, как считает нужным. Если правообладатель захочет доказать, что не разрешал продажу этой книги в России, они имеет право обратиться в суд по месту нахождения ответчика, то есть в России», – пояснил Энтин.
Если издательство «Эксмо» не только приобрело экземпляры книг, но и права на их распространение в России, то продажа оригиналов бестселлеров абсолютно легальна, в свою очередь считает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.
«Если же был подписан только договор купли-продажи экземпляров, а лицензионный договор на распространение тиража именно в России заключен не был, то мы имеем дело с, условно говоря, "параллельным импортом" экземпляров произведений, законность которого находится в "серой зоне". Но это не значит, что позиция “Эксмо” в российских судах безнадежна», – считает эксперт.
«Эксмо», как отмечает Кравченко, наверняка просчитало правовые риски, связанные с продажей этого тиража.
«Кроме того, год назад российскому правительству и судам пришлось сильно смягчить меры борьбы с "параллельным импортом", фактически разрешив его», – напомнил юрист.