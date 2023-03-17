Россияне смогут прочитать не планируемые к изданию в стране книги

После начала боевых действий на Украине от планов выпускать свои новинки в России отказались такие популярные писатели, как Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и др. А также англо-американские издательства Penguin Random House (крупнейший в мире издатель книг на английском языке; именно ему принадлежат права на мемуары принца Гарри), Macmillan Publishers, Simon&Shuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Но старые произведения указанных авторов и правообладателей, по которым лицензионные соглашения с российскими издателями еще действуют, будут выпускаться до окончания срока действия таких контрактов.