В России появится отечественный аналог технологии IMAX

Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») разработал новый кинотеатральный формат, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Вадим Верещагин. Технология, по его словам, совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас «Космакс» проходит процедуру получения патента, говорит Верещагин.