В России появится отечественный аналог технологии IMAX

В России появится отечественный аналог технологии IMAXПервым фильмом в новом формате «Космакс» станет снятый на МКС «Вызов»
Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») разработал новый кинотеатральный формат, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Вадим Верещагин. Технология, по его словам, совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас «Космакс» проходит процедуру получения патента, говорит Верещагин.
Формат с аналогичными техническими характеристиками – IMAX. Эта технология принадлежит одноименной канадской компании, которая прекратила свою работу в России с 1 июня 2022 г.
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