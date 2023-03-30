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В России появится отечественный аналог технологии IMAX

Первым фильмом в новом формате «Космакс» станет снятый на МКС «Вызов»
Мария Истомина
Кадр из фильма «Вызов», который первым будет показан в новом формате / Госкорпорация «Роскосмос» / Первый канал / START / Yellow, Black & White

Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») разработал новый кинотеатральный формат, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Вадим Верещагин. Технология, по его словам, совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас «Космакс» проходит процедуру получения патента, говорит Верещагин.

Формат с аналогичными техническими характеристиками – IMAX. Эта технология принадлежит одноименной канадской компании, которая прекратила свою работу в России с 1 июня 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных