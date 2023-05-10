Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Издательствам приходится тратить больше на продвижение новых книг

Причины – рост расходов на рекламу в маркетплейсах и снижение эффективности нативных постов
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Книжные издательства фиксируют рост маркетинговых бюджетов. В издательстве «Эксмо» (входит в крупнейшую российскую издательскую группу «Эксмо-АСТ») в I квартале 2023 г. они увеличились на 50% к аналогичному периоду 2022 г. А в издательствах «Росмэн» и «Рипол классик» – более чем на 100%. В январе – марте 2021–2022 гг. затраты на продвижение новых книг тоже росли, но максимум на 20–30%, отмечают гендиректор издательства «Рипол классик» Сергей Макаренков и директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов.

По итогам 2022 г. маркетинговые затраты крупных российских издательств составляли порядка 8–12 млн руб. на компанию, на I квартал из них приходилось порядка 1–3 млн руб., говорят два собеседника «Ведомостей» в крупных издательствах. Совокупные бюджеты на продвижение книг издательств, входящих в группу «Эксмо-АСТ», вероятно, были больше в 3–5 раз, считают они. По данным рекламного агентства Starlink, маркетинговые затраты издательства «Эксмо» по итогам 2022 г. (без учета интернет-сегмента) составили около 30 млн руб. Источник в крупной рекламной группе оценивает их примерно в 36 млн руб. (также без учета интернет-сегмента). Причем, как отмечает он, на I квартал 2022 г. приходилось около 5,3 млн руб.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных