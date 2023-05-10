Издательствам приходится тратить больше на продвижение новых книг

По итогам 2022 г. маркетинговые затраты крупных российских издательств составляли порядка 8–12 млн руб. на компанию, на I квартал из них приходилось порядка 1–3 млн руб., говорят два собеседника «Ведомостей» в крупных издательствах. Совокупные бюджеты на продвижение книг издательств, входящих в группу «Эксмо-АСТ», вероятно, были больше в 3–5 раз, считают они. По данным рекламного агентства Starlink, маркетинговые затраты издательства «Эксмо» по итогам 2022 г. (без учета интернет-сегмента) составили около 30 млн руб. Источник в крупной рекламной группе оценивает их примерно в 36 млн руб. (также без учета интернет-сегмента). Причем, как отмечает он, на I квартал 2022 г. приходилось около 5,3 млн руб.