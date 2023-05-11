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Сервис МТС Travel купил права на выпуск онлайн-журнала «Тонкости туризма»

За счет этого актива компания хочет повысить узнаваемость бренда и снизить стоимость привлечения клиентов
Дмитрий Игнатьев Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Сервис бронирования отелей МТС Travel (входит в экосистему МТС) приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма», сообщил «Ведомостям» представитель МТС Travel. Сделка не предполагает полную покупку юрлица издания или доли в нем, а также передачу лицензии СМИ, уточнил он: «В ее периметр вошла только интеллектуальная собственность».

Сумму сделки представитель МТС Travel раскрыть отказался. Но, по словам источника, знакомого с ее условиями, сумма составила 100–150 млн руб., срок ее окупаемости – три года. «Тонкости туризма» – один из ключевых активов медианаправления МТС Travel, куда также входит брендированный онлайн-журнал и собственные путеводители, отметил представитель сервиса. Дополнительные инвестиции в технологическое развитие всех медиа сервиса составляют около 100 млн руб., оценивает он же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных