Сервис МТС Travel купил права на выпуск онлайн-журнала «Тонкости туризма»За счет этого актива компания хочет повысить узнаваемость бренда и снизить стоимость привлечения клиентов
Сервис бронирования отелей МТС Travel (входит в экосистему МТС) приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма», сообщил «Ведомостям» представитель МТС Travel. Сделка не предполагает полную покупку юрлица издания или доли в нем, а также передачу лицензии СМИ, уточнил он: «В ее периметр вошла только интеллектуальная собственность».
Сумму сделки представитель МТС Travel раскрыть отказался. Но, по словам источника, знакомого с ее условиями, сумма составила 100–150 млн руб., срок ее окупаемости – три года. «Тонкости туризма» – один из ключевых активов медианаправления МТС Travel, куда также входит брендированный онлайн-журнал и собственные путеводители, отметил представитель сервиса. Дополнительные инвестиции в технологическое развитие всех медиа сервиса составляют около 100 млн руб., оценивает он же.