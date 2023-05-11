Сервис МТС Travel купил права на выпуск онлайн-журнала «Тонкости туризма»

Сумму сделки представитель МТС Travel раскрыть отказался. Но, по словам источника, знакомого с ее условиями, сумма составила 100–150 млн руб., срок ее окупаемости – три года. «Тонкости туризма» – один из ключевых активов медианаправления МТС Travel, куда также входит брендированный онлайн-журнал и собственные путеводители, отметил представитель сервиса. Дополнительные инвестиции в технологическое развитие всех медиа сервиса составляют около 100 млн руб., оценивает он же.