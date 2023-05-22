Компания – владелец «Коммерсанта» скрыла информацию об учредителе

При этом активы Усманова, в которых он владел более 50%, на тот момент были выведены из-под их действия генеральной лицензией минфина США. В апреле 2023 г. эта лицензия была аннулирована: США и Великобритания ввели блокирующие санкции против холдинга USM, а также его совладельцев – Владимира и Варвары Скоч. Но тогда же минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая вывела из-под ограничений газету «Коммерсантъ», и разрешил проводить сделки с ее издателем, если в них не участвует, например, ЦБ, Минфин или Фонд национального благосостояния России.