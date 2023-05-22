Компания – владелец «Коммерсанта» скрыла информацию об учредителе

Компания – владелец «Коммерсанта» скрыла информацию об учредителеС 2015 года ее единственным прямым владельцем был бизнесмен Алишер Усманов
C 18 мая ООО «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителе, следует из данных ЕГРЮЛ. Этой компании принадлежит АО «Коммерсантъ» – юрлицо издателя одноименного издательского дома.
Единственным владельцем ООО «Коммерсантъ холдинг» с 2015 г. был бизнесмен Алишер Усманов – основатель и совладелец холдинга USM. Руководителем этой компании значился гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин.
Желонкин переадресовал вопросы «Ведомостей» представителю Усманова. Представитель бизнесмена Григорий Левченко отказался от комментариев.
Усманов приобрел издательский дом «Коммерсантъ» у Бадри Патаркацишвили в 2006 г., сумма сделки, по его словам, составила около $200 млн.
Владельцем «Коммерсантъ холдинга» долгое время была кипрская компания Kommersant Holding (Cyprus) Ltd., бенефициаром которой также являлся Усманов. Но в 2014 г. в закон «О СМИ» были внесены поправки, запрещающие иностранным гражданами и компаниям владеть более 20% юрдица-учредителя СМИ. В декабре 2015 г. Усманов стал единственным прямым владельцем «Коммерсантъ холдинга».
Что такое «Коммерсантъ»
По итогам сентября 2022 г. – февраля 2023 г. средняя аудитория одного номера газеты «Коммерсантъ» среди жителей крупных российских городов (население – от 100 000 человек) старше 16 лет составляет порядка 297 200 человек, а среди москвичей в той же возрастной группе – 102 300 человек, следует из данных Mediascope.
Средняя ежедневная аудитория сайта газеты среди россиян старше 12 лет в январе-апреле 2023 г. составила около 862 800 человек (с учетом десктопной и мобильной версии), отмечают там же.
Выручка АО «Коммерсантъ» по итогам 2021 г. достигла 4,6 млрд руб., а чистая прибыль – 1,8 млрд руб, следует из «СПАРК-Интерфакс». Данные за 2022 г. пока не опубликованы.
С февраля 2022 г. Усманов находится под блокирующими санкциями Евросоюза, с марта 2022 г. – также под санкциями США и Великобритании, которые подразумевают заморозку активов бизнесмена и запрещают гражданам этих стран проводить любые операции с ним напрямую.
При этом активы Усманова, в которых он владел более 50%, на тот момент были выведены из-под их действия генеральной лицензией минфина США. В апреле 2023 г. эта лицензия была аннулирована: США и Великобритания ввели блокирующие санкции против холдинга USM, а также его совладельцев – Владимира и Варвары Скоч. Но тогда же минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая вывела из-под ограничений газету «Коммерсантъ», и разрешил проводить сделки с ее издателем, если в них не участвует, например, ЦБ, Минфин или Фонд национального благосостояния России.
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что сокрытие учредителей может быть обусловлено желанием вывести актив из-под возможных санкций. К такой практике российские компании начали прибегать в 2022 г. Из медиакомпаний, к примеру, информацию о своих владельцах скрыл видеосервис Okko, которым владел попавший под санкции Сбербанк.
Исчезновение из ЕГРЮЛ информации об участниках и руководителе ООО «Коммерсантъ холдинг» является разумным и своевременным решением, считает старший юрист коммерческой практики юридической фирмы «Косенков и Суворов» Кристина Икаева. Сейчас под риском санкций находятся любые активы Усманова, которые контролируются им более чем на 50%, отмечает она: «Подсанкционным лицам необходимо действовать превентивно, чтобы обезопасить свои активы».
Исключение лица из ЕГРЮЛ или скрытие бенефициара организации не может гарантировать «санкционного иммунитета», отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов.
«Минфин США вправе вводить санкции в отношении компаний на основании собственных расследований о связи с подсанкционными лицами», – резюмирует он.
Но при сокрытии данных также не так будет заметна смена собственника ООО, отмечает старший юрист фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов: «Он не окажется сразу в поле зрения и не подпадет сам под санкции».