VK запустит акселератор пабликов во «В контакте»

Соцсеть «В контакте» запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. Об этом «Ведомостям» рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. Он уточнил, что в рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать одним из 35 000 участников программы.