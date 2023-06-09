VK запустит акселератор пабликов во «В контакте»Соцсеть попытается сделать их конкурентами Telegram-каналов
Соцсеть «В контакте» запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. Об этом «Ведомостям» рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. Он уточнил, что в рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать одним из 35 000 участников программы.
Представитель VK отказался от комментариев. Но источник, близкий к холдингу, подтвердил «Ведомостям» информацию о запуске акселератора. Инвестиции в проект собеседник раскрывать не стал.
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