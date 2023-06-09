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VK запустит акселератор пабликов во «В контакте»

Соцсеть попытается сделать их конкурентами Telegram-каналов
Екатерина Кинякина Дмитрий Игнатьев
Ведомости

Соцсеть «В контакте» запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. Об этом «Ведомостям» рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. Он уточнил, что в рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать одним из 35 000 участников программы.

Представитель VK отказался от комментариев. Но источник, близкий к холдингу, подтвердил «Ведомостям» информацию о запуске акселератора. Инвестиции в проект собеседник раскрывать не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных