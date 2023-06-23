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Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor может купить конкурента Gallery

На актив также претендует холдинг Maer, говорят источники «Ведомостей»
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший оператор наружной рекламы – ГК Russ Outdoor подал ходатайство в ФАС о покупке второго по величине оператора сегмента – компании Gallery. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС. На текущий момент оно находится на рассмотрении, отметил он. 

Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству холдинга «Медиа 1» Ивана Таврина, в который входит Gallery, подтвердил переговоры, отметив, что сделка пока не закрыта. Он также отметил, что Gallery ведет переговоры не только с Outdoor. На Gallery также претендует оператор Maer (№3 в этом сегменте рекламного рынке), рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупной рекламной группы и собеседник, близкий к руководству Russ Outdoor. 

В ГК Russ Outdoor и Gallery от комментариев отказались. Также поступил и Таврин. 

Кому принадлежит Russ Outdoor

83% ООО «Русс Аутдор» (юрлицо Russ Outdoor) владеет ООО «Стинн», следует из «СПАРК-Интерфакс». 16% принадлежат ООО «Шушары холдинг», указано там же. Еще 1% – у ЗАО «Олимп». Все доли находятся в обременении у банка ВТБ. В свою очередь 70% ООО «Стинн», по данным «СПАРК-Интерфакс»,  принадлежат Григорию Садояну, 30% – ООО «Резерв-А» (ее учредитель – АО «Олимпия», бенефициаром которого выступает Садоян). Обе доли также находятся в залоге, но у ООО «Шушары холдинг». Владельцем 99% в нем выступает ООО «БФ Прямые инвестиции», учредители которого скрыты.
В 2022 г. совокупная выручка основных юрлиц Russ Outdoor (ООО «Русс Аутдор», ООО «Стинн», ООО «ОММ» и др.) достигла более 18 млрд руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

В декабре 2021 г. Russ Outdoor и Gallery объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они объединили продажи своего инвентаря. Как говорит источник «Ведомостей», близкий к руководству ГК Russ Outdoor, переговоры по сделке M&A между ГК Russ Outdoor и Gallery шли уже тогда, но год назад были приостановлены. По информации одного из собеседников «Ведомостей», стороны не договорились из-за завышенной, по мнению потенциального покупателя, цены.

В последние четыре года Russ Outdoor приобретала активы на рынке наружной рекламы. В ноябре 2020 г. компания закрыла сделку по покупке indoor-оператора (размещает рекламу внутри помещений. – «Ведомости»)  Advance Group. В мае 2023 г. было приобретено ООО «Светотехническая компания» (юрлицо, которому принадлежали рекламные конструкции группы «Игроник»), в июне 2023 г. – оператора наружной рекламы в московском метрополитене nebo.digital и оператора «Метроном» и агентство «Проспект», которые размещают наружную рекламу в петербургском метро. 

Половину крупнейшего оператора наружной рекламы купил его конкурент

Более 48% акций Russ Outdoor достались ООО «Стинн»

Russ Outdoor – крупнейший оператор наружной рекламы. Его доля в это сегменте в 2022 г. составляла 30%, следует из данных системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. А сейчас, с учетом выручки от операторов московского и петербургского метро – 33%, оценивают там же. Доля Gallery – 8%. То есть совокупная доля объединенного оператора после сделки может составить 41%. Совокупная выручка операторов наружной рекламы в 2022 г., по оценке All-billboards.ru, составила 63,9 млрд руб. (без учета НДС).

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок наружной рекламы в России в 2022 г. на 6% к 2021 г. до 47,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), следует из данных . При этом весь рекламный рынок за аналогичный период упал на 2% до 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента). По итогам января-марта 2023 г. объем рынка увеличился на 8% до 140-145 млрд руб., но данные по сегментам в АКАР не раскрыли. По оценке экспертной комиссии по наружной рекламе АКАР (есть в распоряжении «Ведомостей), сегмент наружной рекламы в первом квартале вырос на 25% к январю-марту 2022 г.  до 14,6-14,8 млрд руб.

Единственным владельцем головной структуры Gallery – ООО «Гэллари сервис», как следует из базы данных «Спарк Интерфакс», является ООО «Медиа-1 Аутдор». Это одно из юрлиц холдинга «Медиа 1» (в него также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиохолдинг «Выбери радио»). Его конечным бенецифиаром является  инвесткомпания Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. При этом 100% головного юрлица  Gallery находится в залоге у «Сбера», указано там же. 

Таврин стал владельцем Gallery в 2018 г. – после его приобретения у структур Baring Vostok Capital Partners и других акционеров. Сумма сделки тогда не раскрывалась, но в документах одной из структур холдинга (ООО «Медиа 1»), которая на тот момент объединяла активы Таврина в медиа, указывалось, что на конец 2019 г. оператор Gallery оценивался в 296,4 млн руб.

По итогам 2022 г. выручка ООО «Гэллари сервис» (юрлицо Gallery) достигла 4,3 млрд руб., а прибыль – 1,7 млрд руб., следует из  базы данных «СПАРК-Интерфакс». По собственной оценке компании, общее количество рекламных поверхностей компании составляет порядка порядка 15 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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