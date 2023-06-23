Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor может купить конкурента Gallery

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor может купить конкурента GalleryНа актив также претендует холдинг Maer, говорят источники «Ведомостей»
Крупнейший оператор наружной рекламы – ГК Russ Outdoor подал ходатайство в ФАС о покупке второго по величине оператора сегмента – компании Gallery. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС. На текущий момент оно находится на рассмотрении, отметил он.
Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству холдинга «Медиа 1» Ивана Таврина, в который входит Gallery, подтвердил переговоры, отметив, что сделка пока не закрыта. Он также отметил, что Gallery ведет переговоры не только с Outdoor. На Gallery также претендует оператор Maer (№3 в этом сегменте рекламного рынке), рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупной рекламной группы и собеседник, близкий к руководству Russ Outdoor.
В ГК Russ Outdoor и Gallery от комментариев отказались. Также поступил и Таврин.
Кому принадлежит Russ Outdoor
83% ООО «Русс Аутдор» (юрлицо Russ Outdoor) владеет ООО «Стинн», следует из «СПАРК-Интерфакс». 16% принадлежат ООО «Шушары холдинг», указано там же. Еще 1% – у ЗАО «Олимп». Все доли находятся в обременении у банка ВТБ. В свою очередь 70% ООО «Стинн», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат Григорию Садояну, 30% – ООО «Резерв-А» (ее учредитель – АО «Олимпия», бенефициаром которого выступает Садоян). Обе доли также находятся в залоге, но у ООО «Шушары холдинг». Владельцем 99% в нем выступает ООО «БФ Прямые инвестиции», учредители которого скрыты.
В 2022 г. совокупная выручка основных юрлиц Russ Outdoor (ООО «Русс Аутдор», ООО «Стинн», ООО «ОММ» и др.) достигла более 18 млрд руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».
В декабре 2021 г. Russ Outdoor и Gallery объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они объединили продажи своего инвентаря. Как говорит источник «Ведомостей», близкий к руководству ГК Russ Outdoor, переговоры по сделке M&A между ГК Russ Outdoor и Gallery шли уже тогда, но год назад были приостановлены. По информации одного из собеседников «Ведомостей», стороны не договорились из-за завышенной, по мнению потенциального покупателя, цены.
В последние четыре года Russ Outdoor приобретала активы на рынке наружной рекламы. В ноябре 2020 г. компания закрыла сделку по покупке indoor-оператора (размещает рекламу внутри помещений. – «Ведомости») Advance Group. В мае 2023 г. было приобретено ООО «Светотехническая компания» (юрлицо, которому принадлежали рекламные конструкции группы «Игроник»), в июне 2023 г. – оператора наружной рекламы в московском метрополитене nebo.digital и оператора «Метроном» и агентство «Проспект», которые размещают наружную рекламу в петербургском метро.
Russ Outdoor – крупнейший оператор наружной рекламы. Его доля в это сегменте в 2022 г. составляла 30%, следует из данных системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. А сейчас, с учетом выручки от операторов московского и петербургского метро – 33%, оценивают там же. Доля Gallery – 8%. То есть совокупная доля объединенного оператора после сделки может составить 41%. Совокупная выручка операторов наружной рекламы в 2022 г., по оценке All-billboards.ru, составила 63,9 млрд руб. (без учета НДС).
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок наружной рекламы в России в 2022 г. на 6% к 2021 г. до 47,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), следует из данных . При этом весь рекламный рынок за аналогичный период упал на 2% до 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента). По итогам января-марта 2023 г. объем рынка увеличился на 8% до 140-145 млрд руб., но данные по сегментам в АКАР не раскрыли. По оценке экспертной комиссии по наружной рекламе АКАР (есть в распоряжении «Ведомостей), сегмент наружной рекламы в первом квартале вырос на 25% к январю-марту 2022 г. до 14,6-14,8 млрд руб.
Единственным владельцем головной структуры Gallery – ООО «Гэллари сервис», как следует из базы данных «Спарк Интерфакс», является ООО «Медиа-1 Аутдор». Это одно из юрлиц холдинга «Медиа 1» (в него также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиохолдинг «Выбери радио»). Его конечным бенецифиаром является инвесткомпания Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. При этом 100% головного юрлица Gallery находится в залоге у «Сбера», указано там же.
Таврин стал владельцем Gallery в 2018 г. – после его приобретения у структур Baring Vostok Capital Partners и других акционеров. Сумма сделки тогда не раскрывалась, но в документах одной из структур холдинга (ООО «Медиа 1»), которая на тот момент объединяла активы Таврина в медиа, указывалось, что на конец 2019 г. оператор Gallery оценивался в 296,4 млн руб.
По итогам 2022 г. выручка ООО «Гэллари сервис» (юрлицо Gallery) достигла 4,3 млрд руб., а прибыль – 1,7 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». По собственной оценке компании, общее количество рекламных поверхностей компании составляет порядка порядка 15 000.