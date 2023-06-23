Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor может купить конкурента Gallery

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок наружной рекламы в России в 2022 г. на 6% к 2021 г. до 47,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), следует из данных . При этом весь рекламный рынок за аналогичный период упал на 2% до 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента). По итогам января-марта 2023 г. объем рынка увеличился на 8% до 140-145 млрд руб., но данные по сегментам в АКАР не раскрыли. По оценке экспертной комиссии по наружной рекламе АКАР (есть в распоряжении «Ведомостей), сегмент наружной рекламы в первом квартале вырос на 25% к январю-марту 2022 г. до 14,6-14,8 млрд руб.