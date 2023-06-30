ФАС одобрила сделку по покупке Russ Outdoor своего конкурента Gallery

ФАС одобрила сделку по покупке Russ Outdoor своего конкурента GalleryЭто не приведет к доминированию объединенной компании на рынке, считают в ведомстве
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке крупнейшим оператором наружной рекламы – ГК Russ Outdoor конкурента Gallery. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО «Стинн» (этой компании принадлежит 83% в юрлице оператора ООО «Русс Аутдор») 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» и одобрила его. Сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы. В связи с этим основания для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют», – говорится в сообщении ФАС, поступившем в «Ведомости».
Рынок наружной рекламы в цифрах
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок наружной рекламы в России в 2022 г. вырос на 6% к 2021 г. до 47,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), следует из данных. При этом весь рекламный рынок за аналогичный период упал на 2% до 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента). По итогам января – марта 2023 г. объем рынка увеличился на 8% до 140-145 млрд руб., но данные по сегментам в АКАР не раскрыли. По оценке экспертной комиссии по наружной рекламе АКАР (есть в распоряжении «Ведомостей»), сегмент наружной рекламы в I квартале вырос на 25% к январю – марту 2022 г. до 14,6-14,8 млрд руб.
Вместе с тем, учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения, касающиеся указанной сделки, в результате обсуждения с антимонопольной службой компания «Стинн» приняла на себя добровольные обязательства по ряду ограничений, отметили в ФАС. Так, компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 г. При этом, в случае поступления в службу мотивированных жалоб от участников рынка «Стинн» будет предоставлять ФАС необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней. Кроме того, в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию, добавили в ФАС.
Gallery – второй по величине оператор наружной рекламы, его доля в сегменте – 8%, следует из данных системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Russ Outdoor – крупнейший игрок, его доля с учетом выручки от операторов московского и петербургского метро, – 33%, оценивают там же. То есть доля объединенного оператора после сделки составит 41%. Совокупная выручка операторов наружной рекламы в 2022 г., по оценке All-billboards.ru, составила 63,9 млрд руб. (без учета НДС).
Единственным владельцем головной структуры Gallery – ООО «Гэллари сервис», как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса», является ООО «Медиа-1 Аутдор». Это одно из юрлиц холдинга «Медиа 1» (в него также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиохолдинг «Выбери радио»). Его конечным бенецифиаром является инвесткомпания Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. При этом 100% головного юрлица Gallery находится в залоге у «Сбера», указано там же. По итогам 2022 г. выручка ООО «Гэллари сервис» (юрлицо Gallery) достигла 4,3 млрд руб., а прибыль – 1,7 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». По собственной оценке компании, общее количество рекламных поверхностей компании составляет порядка 15 000.
Gallery и Таврин отказались от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Russ Outdoor.
Russ Outdoor и Gallery уже являются партнерами по бизнесу. В декабре 2021 г. компании объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они объединили продажи своего инвентаря. Как говорит источник «Ведомостей», близкий к руководству ГК Russ Outdoor, переговоры по сделке M&A между ГК Russ Outdoor и Gallery шли уже тогда, но год назад были приостановлены. По информации одного из собеседников «Ведомостей», стороны не договорились из-за завышенной, по мнению потенциального покупателя, цены.
Russ Outdoor в последние годы скупал активы на рынке наружной рекламы. Из последних сделок – приобретение в мае 2023 г. ООО «Светотехническая компания» (юрлицо, которому принадлежали рекламные конструкции группы «Игроник»), покупка в июне 2023 г. оператора наружной рекламы в Московском метрополитене nebo.digital, оператора «Метроном» и агентства «Проспект», которые размещают наружную рекламу в петербургском метро.