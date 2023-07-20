Американские писатели выступили против использования их книг для обучения нейросетей

Более 8000 американских писателей потребовали, чтобы разработчики нейросетей платили им за обучение языковых моделей на их текстах. Коллективное письмо было отправлено гендиректору OpenAI Сэму Альтману, главному исполнительному директору Alphabet Сундару Пичаи, основателю Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Марку Цукербергу, основателю Stability AI Эмаду Мостаку, гендиректору IBM Арвинду Кришне и главному исполнительному директору Microsoft Сатье Наделле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).