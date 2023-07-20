Американские писатели выступили против использования их книг для обучения нейросетей

Американские писатели выступили против использования их книг для обучения нейросетейРоссийские издатели также опасаются, что ИИ начнет создавать сюжеты, мало отличимые от авторских
Более 8000 американских писателей потребовали, чтобы разработчики нейросетей платили им за обучение языковых моделей на их текстах. Коллективное письмо было отправлено гендиректору OpenAI Сэму Альтману, главному исполнительному директору Alphabet Сундару Пичаи, основателю Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Марку Цукербергу, основателю Stability AI Эмаду Мостаку, гендиректору IBM Арвинду Кришне и главному исполнительному директору Microsoft Сатье Наделле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Обращение было опубликовано Гильдией авторов, крупнейшей в США профессиональной организацией писателей. Среди подписантов лауреаты Пулитцеровской премии Дженнифер Иган, Майкл Шейбон и Луиза Эрдрич. Обращение поддержали также авторы «Кода Да Винчи» Дэн Браун, бестселлера «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и Маргарет Этвуд, написавшая роман «Рассказ служанки».