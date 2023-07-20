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Американские писатели выступили против использования их книг для обучения нейросетей

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Анастасия Курашева
Getty Images

Более 8000 американских писателей потребовали, чтобы разработчики нейросетей платили им за обучение языковых моделей на их текстах. Коллективное письмо было отправлено гендиректору OpenAI Сэму Альтману, главному исполнительному директору Alphabet Сундару Пичаи, основателю Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Марку Цукербергу, основателю Stability AI Эмаду Мостаку, гендиректору IBM Арвинду Кришне и главному исполнительному директору Microsoft Сатье Наделле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Обращение было опубликовано Гильдией авторов, крупнейшей в США профессиональной организацией писателей. Среди подписантов лауреаты Пулитцеровской премии Дженнифер Иган, Майкл Шейбон и Луиза Эрдрич. Обращение поддержали также авторы «Кода Да Винчи» Дэн Браун, бестселлера «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и Маргарет Этвуд, написавшая роман «Рассказ служанки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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