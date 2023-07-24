Минкультуры снова взыскивает госсубсидии с кинопродюсеров-должников

Минкультуры снова взыскивает госсубсидии с кинопродюсеров-должниковВедомство через суд добивается возврата выделенных кинокомпаниям 155 млн рублей
Министерство культуры с начала 2023 г. подало иски уже к трем кинокомпаниям – «2Д фильм», «САГа», «Блесс фильм» – с требованием вернуть субсидии, выданные на производство национальных фильмов, следует из картотеки арбитражных дел. За весь 2022 год было подано всего два аналогичных иска. В 2018–2021 гг. министерство взыскивало через суд с продюсеров только неустойку, которая начислялась, если кинокомпания нарушила сроки производства фильма.
В совокупности Минкультуры требует к возврату с трех должников 155 млн руб. Долг «Блесс фильма» составляет 50 млн руб., «САГа» – 45 млн руб. субсидии и 8 млн руб. процентов за пользование средствами федерального бюджета, «2Д фильма» – 40 млн руб. субсидии и 12 млн руб. процентов.
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