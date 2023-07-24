Минкультуры снова взыскивает госсубсидии с кинопродюсеров-должников

Министерство культуры с начала 2023 г. подало иски уже к трем кинокомпаниям – «2Д фильм», «САГа», «Блесс фильм» – с требованием вернуть субсидии, выданные на производство национальных фильмов, следует из картотеки арбитражных дел. За весь 2022 год было подано всего два аналогичных иска. В 2018–2021 гг. министерство взыскивало через суд с продюсеров только неустойку, которая начислялась, если кинокомпания нарушила сроки производства фильма.