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Минкультуры снова взыскивает госсубсидии с кинопродюсеров-должников

Ведомство через суд добивается возврата выделенных кинокомпаниям 155 млн рублей
Николай Корнацкий Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство культуры с начала 2023 г. подало иски уже к трем кинокомпаниям – «2Д фильм», «САГа», «Блесс фильм» – с требованием вернуть субсидии, выданные на производство национальных фильмов, следует из картотеки арбитражных дел. За весь 2022 год было подано всего два аналогичных иска. В 2018–2021 гг. министерство взыскивало через суд с продюсеров только неустойку, которая начислялась, если кинокомпания нарушила сроки производства фильма.

В совокупности Минкультуры требует к возврату с трех должников 155 млн руб. Долг «Блесс фильма» составляет 50 млн руб., «САГа» – 45 млн руб. субсидии и 8 млн руб. процентов за пользование средствами федерального бюджета, «2Д фильма» – 40 млн руб. субсидии и 12 млн руб. процентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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