Минкультуры вывело из экспертных советов кинорежиссеров и топ-менеджеров видеосервисов

Минкультуры вывело из экспертных советов кинорежиссеров и топ-менеджеров видеосервисовНо к отбору фильмов для господдержки привлечены Дмитрий Певцов и представители РПЦ
Министерство культуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, следует из обнародованных 30 мая приказов ведомства.
В обновленных составах советов больше нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского и т. д. Также под ротацию попали отраслевые журналисты и исполнительный директор частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Этот фонд был учрежден в 2019 г. Романом Абрамовичем, среди фильмов, которые были сняты при поддержке «Кинопрайма», – «Китобой», «Петровы в гриппе», «Казнь», «Маленький ночной секрет» и т. д.
В целом после ротации состав участников советов сократился. К примеру, самый многочисленный совет по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов уменьшился в 2,7 раза до 23 экспертов.
Также в составе советов увеличилось число представителей Минкультуры и появились новые члены. В частности, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя РПЦ. Это протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Членом совета по отбору игровых фильмов стал телеведущий и продюсер Алексей Пиманов.
Певцов еще в конце 2021 г. предлагал реформировать экспертные советы, включив туда представителей российских религиозных конфессий. Их он называл «людьми, которые однозначно знают границы морали, совести». «Такого рода эксперты ограничат ряд проектов, и выход такого рода продукции будет более чистым морально и по совести», – резюмировал тогда депутат.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Ключевой функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение госсубсидий. В состав советов традиционно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов фильмов, кинотеатров и др. Министерство поддерживает преимущественно авторское кино, фильмы дебютантов, документальные фильмы, анимацию. Бюджет господдержки, который планируется распределить по итогам отбора фильмов в 2023 г., составляет более 11,5 млрд руб.
Представители крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, «Иви», «Кинопоиск», Start, компании «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion), Premier впервые были введены в экспертные советы Минкультуры в августе 2021 г. Тем самым, как пояснила тогда «Ведомостям» министр Ольга Любимова, Минкультуры надеялось привлечь потенциальных соинвесторов проектов уже на стадии получения господдержки, а также «получить новый угол зрения на проекты».
С 2018 г. видеосервисы активно занялись производством оригинальных проектов. Тогда их выпускали преимущественно онлайн-кинотеатры, аффилированные с телехолдингами. Сейчас свои originals выпускают практически все крупные видеосервисы, в основном это сериалы. Также онлайн-кинотеатры сами снимают или принимают участие как сопродюсеры в производстве полнометражных фильмов, получая права на их показ в интернете после выхода в кинопрокате.
К примеру, основателями и совладельцами видеосервиса Start являются генпродюсеры продюсерской компании Yellow, Black & White, известной как создатель кинофраншизы «Последний богатырь», фильмов «Холоп», «Чебурашка», «Вызов».
Производством кинопроектов в последние два года активно начала заниматься «МТС медиа». В прокат уже вышли такие оригинальные релизы компании, как «Далекие близкие», «Я буду жить», «Сергий против нечисти. Шабаш» и другие. С июля 2022 г. до конца 2023 г. «МТС медиа» выпустит в общей сложности около 20 полнометражных фильмов, рассказывал в интервью «Ведомостям» в декабре 2022 г. вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генпродюсер Kion Игорь Мишин (на тот момент занимал пост гендиректора «МТС медиа»).