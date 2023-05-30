Минкультуры вывело из экспертных советов кинорежиссеров и топ-менеджеров видеосервисов

Производством кинопроектов в последние два года активно начала заниматься «МТС медиа». В прокат уже вышли такие оригинальные релизы компании, как «Далекие близкие», «Я буду жить», «Сергий против нечисти. Шабаш» и другие. С июля 2022 г. до конца 2023 г. «МТС медиа» выпустит в общей сложности около 20 полнометражных фильмов, рассказывал в интервью «Ведомостям» в декабре 2022 г. вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генпродюсер Kion Игорь Мишин (на тот момент занимал пост гендиректора «МТС медиа»).