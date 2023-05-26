Сергей Сельянов рассказал о способах восстановления российского кинопопроката

А вот выйти на показатели «достаточного количества зрителей для того, чтобы кинотеатры почувствовали себя уверенно» – достижимая задача, считает Сельянов. Для этого, уверен он, необходимо увеличить количество российских фильмов «хотя бы раза в полтора». В любой стране в зрительском кино, по словам продюсера, кассу приносят 10% фильмов, и чтобы эти 10% представляли собой не один фильм, нужно увеличивать их общее количество.