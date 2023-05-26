Сергей Сельянов рассказал о способах восстановления российского кинопопроката

Сергей Сельянов рассказал о способах восстановления российского кинопопрокатаВ первую очередь необходимо наращивать производство фильмов
Достигнуть уровня совокупных кассовых сборов, который был до ухода голливудских мейджоров из России, «возможно, но не завтра», заявил в интервью «Ведомостям» продюсер, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов.
В марте 2022 г. голливудские студии прекратили выпуск в России своих киноновинок. В результате отечественный бокс-офис по итогам 2022 г. снизился на 41,9% по отношению к 2021 г. и составил 23,7 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. К допандемийному 2019 г. падение было еще более существенным – на 57,2%.
А вот выйти на показатели «достаточного количества зрителей для того, чтобы кинотеатры почувствовали себя уверенно» – достижимая задача, считает Сельянов. Для этого, уверен он, необходимо увеличить количество российских фильмов «хотя бы раза в полтора». В любой стране в зрительском кино, по словам продюсера, кассу приносят 10% фильмов, и чтобы эти 10% представляли собой не один фильм, нужно увеличивать их общее количество.
«Бюджеты развивают индустрию. Это банальная и очевидная мысль. И маленькое кино бывает прекрасным, замечательным. Но если говорить о зрительском кинематографе, то без 15–20 крупнобюджетных фильмов на экранах ежегодно индустрия не взлетает», – отметил он.
По мнению Сельянова, решать задачу по наращиванию кинопроизводства необходимо совместными усилиями продюсеров и государства. Частные деньги, как говорит глава АПКиТ, в кино по-прежнему активно приходят, но за последние годы доля господдержки в коинпроизводстве возросла.
«В связи с политическими обстоятельствами риски стали больше, поэтому необходимо хеджирование, страховка рисков. Статистика двухлетней давности, если я не ошибаюсь, 35%, включая затраты на рекламу, – это государственные деньги. Остальные 65% – это частные. Возможно, теперь этот процент госвложений выше и приближается к 50%», – добавил он.
В 2022 г. Минкультуры выделит на создание национальных фильмов 11,5 млрд руб., бюджет поддержки кинопроизводства Фонда кино за указанный период составит 7,6 млрд руб.
У отечественного кинорынка есть потенциал по итогам 2023 г. выйти на уровень 2021 г., прогнозировал в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 г. гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика «Централ партнершип» (ЦПШ) Вадим Верещагин. Этому поспособствуют кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка», вышедшей в прокат 1 января 2023 г. (ЦПШ – дистрибутор фильма). Картина собрала в России 6,78 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Для возвращения к уровню 2019 г., по оценкам Верещагина, потребуется два-три года.
Говорить о восстановлении рынка кинопроката пока рано, оппонировал тогда Верещагину Антон Сиренко, гендиректор компании «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг»). Темпы и сроки восстановления кинорынка, по словам Сиренко, будут зависеть исключительно от количества релизов. Для нормального бизнес-функционирования индустрии нужно минимум два фильма–«миллиардника» в месяц (или близких к этому показателю), пояснял он.
Предпосылки для восстановления кинопроката начнут, как считает Сиренко, появляться уже в конце 2023 г. – начале 2024 г.: «Когда крупные релизы будут появляться не как вспышки, а системно».