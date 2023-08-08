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У кредиторов экс-банкира Алексея Хотина могут возникнуть сложности с возвратом своих средств

Судебные приставы отменили торги по продаже объектов, принадлежащих структурам бывшего акционера банка «Югра»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Алексей Хотин (на фото) и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России / Максим Стулов / Ведомости

Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 3 августа отменило торги по продаже принадлежащего структурам бывшего акционера банка «Югра» Алексея Хотина бизнес-центра «Центр-Т» (45 463 кв. м) и участка площадью 2,09 га в Гамсоновском переулке рядом со ст. м. «Тульская». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Сам аукцион должен был быть проведен еще в июне этого года в рамках «процедуры реализации арестованного имущества» по требованию Альфа-банка, который выступал кредитором этого объекта. Но в итоге его переносят уже в пятый раз, сказано в документах.

Начальная цена лота – 746,1 млн руб. Эти средства должны были пойти на погашение долговых обязательств перед банком. Представитель Альфа-банка на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с представителем Хотина не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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