У кредиторов экс-банкира Алексея Хотина могут возникнуть сложности с возвратом своих средств

Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 3 августа отменило торги по продаже принадлежащего структурам бывшего акционера банка «Югра» Алексея Хотина бизнес-центра «Центр-Т» (45 463 кв. м) и участка площадью 2,09 га в Гамсоновском переулке рядом со ст. м. «Тульская». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Сам аукцион должен был быть проведен еще в июне этого года в рамках «процедуры реализации арестованного имущества» по требованию Альфа-банка, который выступал кредитором этого объекта. Но в итоге его переносят уже в пятый раз, сказано в документах.