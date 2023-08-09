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МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

Передача бренда госструктуре может предотвратить его использование другими претендентами
Дмитрий Игнатьев Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» 2 августа подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы», следует из данных службы. Бренд идентичен товарному знаку ЗАО «Эхо Москвы», срок действия которого, по данным Роспатента, истек 14 июля 2023 г. Заявка МИА, как указано там же, распространяется на четыре класса товаров и услуг, в перечень которых входят прокат рекламного времени в СМИ, агентство печати новостей, телевизионное вещание, издание книг и т. д.

МИА «Россия сегодня» объединяет русскоязычные ресурсы «РИА Новости», «Прайм» «ИноСМИ» и др., а также международное новостное агентство и радио Sputnik. Главным редактором агентства является Маргарита Симоньян. Sputnik с 9 марта 2022 г. вещает на частоте «Эха Москвы» в столице и Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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