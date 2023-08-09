МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» 2 августа подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы», следует из данных службы. Бренд идентичен товарному знаку ЗАО «Эхо Москвы», срок действия которого, по данным Роспатента, истек 14 июля 2023 г. Заявка МИА, как указано там же, распространяется на четыре класса товаров и услуг, в перечень которых входят прокат рекламного времени в СМИ, агентство печати новостей, телевизионное вещание, издание книг и т. д.