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Платформа ВГТРК «Смотрим» начнет производство оригинального контента

Курировать это направление будет экс-гендиректор канала ТВ-3 Лили Шерозия
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Пресс-служба ТВ-3

Онлайн-платформа «Смотрим» (входит в холдинг ВГТРК, среди активов которого телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Карусель» и др.) начнет производство оригинального контента, рассказал представитель ВГТРК. Он уточнил, что в статусе генпродюсера «Смотрим» определять стратегию и курировать создание всего собственного медиаконтента платформы будет бывший гендиректор телеканала ТВ-3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») Лили Шерозия. Шерозия в беседе с «Ведомостями» это подтвердила.

Шерозия более 10 лет работала на ТВ-3. За это время она занимала посты руководителя отдела промо, директора по маркетингу, первого заместителя гендиректора ТВ-3. С января 2022 г. по июнь 2023 г. Шерозия являлась гендиректором телеканала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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