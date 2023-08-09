Платформа ВГТРК «Смотрим» начнет производство оригинального контента

Платформа ВГТРК «Смотрим» начнет производство оригинального контентаКурировать это направление будет экс-гендиректор канала ТВ-3 Лили Шерозия
Онлайн-платформа «Смотрим» (входит в холдинг ВГТРК, среди активов которого телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Карусель» и др.) начнет производство оригинального контента, рассказал представитель ВГТРК. Он уточнил, что в статусе генпродюсера «Смотрим» определять стратегию и курировать создание всего собственного медиаконтента платформы будет бывший гендиректор телеканала ТВ-3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») Лили Шерозия. Шерозия в беседе с «Ведомостями» это подтвердила.
Шерозия более 10 лет работала на ТВ-3. За это время она занимала посты руководителя отдела промо, директора по маркетингу, первого заместителя гендиректора ТВ-3. С января 2022 г. по июнь 2023 г. Шерозия являлась гендиректором телеканала.
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