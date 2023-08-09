Платформа ВГТРК «Смотрим» начнет производство оригинального контента

Онлайн-платформа «Смотрим» (входит в холдинг ВГТРК, среди активов которого телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Карусель» и др.) начнет производство оригинального контента, рассказал представитель ВГТРК. Он уточнил, что в статусе генпродюсера «Смотрим» определять стратегию и курировать создание всего собственного медиаконтента платформы будет бывший гендиректор телеканала ТВ-3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») Лили Шерозия. Шерозия в беседе с «Ведомостями» это подтвердила.