Яна Вагнер рассказала о вдохновившем ее на создание «Вонгозера» «дурацком фильме»

Дебютный роман Вагнер «Вонгозеро» также рассказывает о группе людей, которые после вспышки смертельного штамма гриппа отправляются в путешествие на машинах до безопасного места. Действие происходит в современной России, в центре истории – молодая женщина, которая вынуждена искать общий язык с попутчиками. Помимо мужа и сына от первого брака с ними едут бывшая жена супруга, его родной сын, свекор, а также соседи, с которыми у главной героини мало общего.