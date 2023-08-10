Яна Вагнер рассказала о вдохновившем ее на создание «Вонгозера» «дурацком фильме»Замысел романа родился благодаря триллеру «Носители» с Крисом Пайном
Роман «Вонгозеро» Яны Вагнер, по мотивам которого был снят первый сезон популярного сериала «Эпидемия», появился отчасти благодаря англоязычному триллеру «Носители» 2009 г. братьев Алекса и Давида Пасторов. Об этом писательница рассказала в интервью «Ведомостям». По словам автора, именно после обсуждения этого фильма в семейном кругу у нее родилась идея написать собственную версию сюжета о вспышке неизвестной болезни.
«Фильм довольно дурацкий, кстати. Там герои [тоже] убегают от вируса на машинах через полстраны, только по Америке», – пояснила Вагнер.
По сюжету «Носителей», после начала эпидемии, убившей большую часть населения планеты, четверка друзей едет до убежища в штате Техас, переживая по пути различные приключения. Одну из главных ролей в картине исполнил звезда франшизы «Звездный путь» Крис Пайн.
Фильм достаточно тепло приняла критика (рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes – 66%), но он не стал событием в прокате. Его мировой бокс-офис составил $5,8 млн (данные Boxofficemojo). В России и СНГ он собрал, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 29 млн руб.
Дебютный роман Вагнер «Вонгозеро» также рассказывает о группе людей, которые после вспышки смертельного штамма гриппа отправляются в путешествие на машинах до безопасного места. Действие происходит в современной России, в центре истории – молодая женщина, которая вынуждена искать общий язык с попутчиками. Помимо мужа и сына от первого брака с ними едут бывшая жена супруга, его родной сын, свекор, а также соседи, с которыми у главной героини мало общего.
Работа над произведением начиналась как серия постов в «Живом журнале», в 2011 г. оно вышло отдельной книгой. Всероссийский и международный успех к роману пришел после выхода сериала от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова (известны по кинофраншизе «Гоголь», сериалам «Перевал Дятлова», «1703», «Мертвые души» и т. д.). Режиссер – Павел Костомаров (сериалы «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова»), сценарий Романа Кантора (фильмы «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки») при участии Алексея Караулова («Звоните ДиКаприо!», «Гоголь»).
После успешного старта в России «Эпидемия» была куплена Netflix в линейку Originals. Первый сезон, получивший международное название To the lake, по итогам 2020 г. вошел в топ-10 самых популярных неанглоязычных сериалов платформы (8-е место).
Экранизация «Вонгозера» увеличила продажи произведения. Так, до выхода сериала книга (была выпущена издательством «Эксмо») разошлась тиражом в 4000 экземпляров, рассказывала в марте 2023 г. «Ведомостям» издатель Елена Шубина. После экранизации было продано 46 000 экземпляров книги (5000 из них – в кинообложке): осенью 2019 г. почти одновременно с релизом сериала его переиздали в «Редакции Елены Шубиной» (импринт холдинга «Эксмо-АСТ»).
Кроме того, после успеха сериала на Netflix переводы «Вонгозера» вышли в 17 странах – этим летом к списку добавились США. По словам Яны Вагнер, наиболее успешно роман читают во Франции, где тиражи ее книг «вполне сопоставимы с российскими».