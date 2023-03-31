Издатель Елена Шубина рассказала о росте интереса кинопродюсеров к книжным новинкам

Издатель Елена Шубина рассказала о росте интереса кинопродюсеров к книжным новинкамНо экранизации далеко не всегда влияют на интерес читателей к произведению, отмечает она
«Я так понимаю, кинопродюсеры чувствуют нехватку хороших историй, поэтому и «пошли в народ», то есть к издателям. Но кино – дело сложное и дорогое, далеко не всегда книга, на которую положил глаз режиссер, превращается в фильм», – рассуждает Шубина.
Как отмечает она, если фильм или сериал все-таки выходит, РЕШ в дополнение к «родной» выпускает книгу в кинообложке и иногда это привлекает новое внимание к книге, подстегивает продажи. В частности, именно сериал «Эпидемия» (2019 г.) превратил роман «Вонгозеро» Яны Вагнер в бестселлер. Впервые книга вышла в «Эксмо» в 2011 г. Вышло два издания по 2000 экземпляров каждое. Осенью 2019 г. одновременно с релизом сериала на видеосервисе Premier «Вонгозеро» было переиздано в «Редакции Елены Шубиной» с постером на обложке в количестве 5000 экземпляров. Позднее книга вышла еще с двумя вариантами оформления – их совокупный тираж после выхода сериала составил уже 41 000 экземпляров. Общий тираж книги на сегодня – 50 000.
«Иногда фильм никак не влияет на интерес читателей. Закономерность очень простая: [значит], экранизация «не пошла», не стала популярной», – добавила она.
Но, как показывает опыт РЕШ, прямая корреляция между успехом экранизации и продажами книги есть все же далеко не всегда. Так, мелодрама Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (2020 г.) участвовала в конкурсе «Кинотавра», но осталась без призов и вызвала дискуссию в прессе. В прокате фильм событием не стал (согласно ЕАИС, его касса – 16,6 млн руб.), однако помог увеличить продажи одноименной книги Карины Добротворской почти в 2,5 раза. До релиза фильма было распродано 18 000 экз. Тираж книги с кинообложкой составил 5000, далее была допечатана еще 21 000 экземпляров (10 000 – с кинообложкой, 11 000 – с обычной).
У двух бестселлеров в топ-5 самых продаваемых книг РЕШ есть экранизации. Это романы «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (первое место, 679 000 экземпляров) и «Обитель» Захара Прилепина (четвертое место, 235 000 экземпляров). Оба сериала вышли в эфире телеканала «Россия-1» в 2020 г.
По оценке исследования Publishers Association и Frontier Economics, в 2018 г. 53% мирового бокс-офиса пришлись на экранизации. Совладелец продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью «Ведомостям» в 2021 г. оценил долю экранизаций в России всего в 2–5% от общего числа всех фильмов.
Большое количество экранизаций – признак зрелого, состоявшегося рынка, отмечает продюсер, главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов. В частности, недостаток адаптаций он объясняет тем, что продюсеры долгое время экономили и не хотели тратить деньги на покупку прав.
Скаут и продюсер «Среды» Татьяна Иванова называет три ключевых фактора, которые обусловили низкое число экранизаций. Во-первых, отсутствие тесной коммуникации между издателями и киноиндустрией. Во-вторых, малое количество пригодных к экранизации книг. Так, жанровая литература в России, по ее словам, традиционно считается литературой второго сорта, а в серьезной литературе много рефлексии и мало действия. И третья причина – плохой маркетинг: «Проблема маркетинга – прямое следствие плохой коммуникации между издателями и киноиндустрией. В продвижении экранизации прокатчики и издатели крайне редко работают сообща».
По мнению Ивановой, сейчас ситуация медленно, но меняется – контентный голод заставляет издателей и продюсеров объединить усилия.
«Уверен, что ситуация будет с годами меняться и экранизаций будет все больше. Насколько я знаю, уже в каждом большом книжном холдинге есть департамент, который занимается сценариями», – резюмировал Просянов.