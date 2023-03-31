Издатель Елена Шубина рассказала о росте интереса кинопродюсеров к книжным новинкам

Как отмечает она, если фильм или сериал все-таки выходит, РЕШ в дополнение к «родной» выпускает книгу в кинообложке и иногда это привлекает новое внимание к книге, подстегивает продажи. В частности, именно сериал «Эпидемия» (2019 г.) превратил роман «Вонгозеро» Яны Вагнер в бестселлер. Впервые книга вышла в «Эксмо» в 2011 г. Вышло два издания по 2000 экземпляров каждое. Осенью 2019 г. одновременно с релизом сериала на видеосервисе Premier «Вонгозеро» было переиздано в «Редакции Елены Шубиной» с постером на обложке в количестве 5000 экземпляров. Позднее книга вышла еще с двумя вариантами оформления – их совокупный тираж после выхода сериала составил уже 41 000 экземпляров. Общий тираж книги на сегодня – 50 000.