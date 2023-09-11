Россияне практически перестали покупать фильмы в онлайне

Россияне практически перестали покупать фильмы в онлайнеЭто связано с отсутствием у видеосервисов голливудских новинок, говорят эксперты
Доходы онлайн-кинотеатров от TVoD (покупка отдельного фильма или сериала) и EST (аренда) в январе – июне 2023 г. упали до рекордного минимума – 2% от совокупной выручки видеосервисов, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Годом ранее этот показатель составлял 9%, по итогам 2018 г. – 38%.
Всего за первое полугодие 2023 г. рынок видеосервисов вырос на 30% до 42,3 млрд руб. 90% этих средств – от подписки (SVoD). В январе – июне 2022 г. на такие платежи приходилось 83% совокупной выручки видеосервисов, в 2018 г. – 62%. Доля рекламной модели видеосервисов (предоставление бесплатного доступа к контенту за просмотр рекламных роликов) в сравнении с прошлым годом снизилась, но несущественно – с 9 до 8% рынка.
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