«Новый сезон»: «Слово» пацанов

«Новый сезон»: «Слово» пацановРоссийские видеосервисы показали на фестивале в Роза Хутор киносериальные новинки предстоящего сезона
На курорте Роза Хутор прошел второй по счету фестиваль «Новый сезон». Ведущие российские стриминговые платформы – «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier, Kion – вновь представили в конкурс новые originals по собственному выбору – по два сериала и фильм от каждой. Зрители их увидят в сезоне 2023/24 г.
Программа кинопоказа оказалась разнородной: от чисто прикладного «Триггер. Фильм» («Кинопоиск») до артхауса – якутская кинолента Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «ЭТ» (Wink). Вне конкурса был показан новый фильм Анны Меликян «Чувства Анны» (один из лучших в ее фильмографии) с Анной Михалковой в главной роли.
Все призы на «Новом сезоне» распределяются путем зрительского голосования. Победителем в главной номинации «Самый ожидаемый сериал» стал сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова – для платформ Wink и Start.
Звоните Жоре!
Когда большой режиссер из большого кино берется снимать сериал, это всегда событие. Собственно, платформенный бум в России запустили Петр Буслов, Жора Крыжовников и Борис Хлебников, когда в 2018-м один за другим вышли их проекты «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!» и «Обычная женщина». С тех пор каждый из этих режиссеров чередует работу в игровом кино и на платформах. У Крыжовникова настала очередь сериала. Сценарий к «Слову пацана», основанному на документальном материале, написал сам Андрей Першин (он же Жора Крыжовников) в содружестве с Андреем Золотаревым (дилогия «Лед», фильмы «Вторжение», «Притяжение», сериал «13-я клиническая»).
Казань. 1989 год. «Маленькая Вера» – в кино, Цой – в наушниках, стремительно нищающие семьи и драки район на район – в реальной жизни. В одиночку не выживешь, надо сбиваться в стаю. Алексей Балабанов когда-то придумал фразу «найти своих и успокоиться». Герои Крыжовникова, мечтающие стать реальными пацанами, ищут своих, но находят не покой, а жизнь, полную адреналина и крови, которая, как им кажется, подчиняется кодексу чести. Но последнее часто оказывается иллюзией.
«Слово пацана» – жесточайшая драма, очень плотная и в то же время будто парящая. Самые драматичные сцены решены как музыкальные номера, саундтрек не просто отсылает к той эпохе, но пробуждает историческую память. Режиссер умудряется рассказывать историю с десятком персонажей, не закапываясь в деталях и ни на секунду не тормозя действие. Несколько совсем молодых актеров выступают на равных с Иваном Янковским, Юлией Александровой, Антоном Васильевым, Сергеем Буруновым, Никитой Кологривым. А проблемы, которые волнуют их персонажей, странным образом пересекаются с сегодняшним днем. Видимо, дело в ощущении слома эпох, которое разлито в воздухе.
Спасительный жанр
При высоком общем уровне российских сериалов, который продемонстрировал «Новый сезон», актуальных проектов, таких, каким стал, несмотря на ретрофактуру, «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, очень мало.
В ситуации, когда о современности либо хорошо, либо ничего, можно ожидать, что ставку платформы будут делать на жанр. Что и происходит. История про то, как внуки заклятых врагов – мента и бандита из девяностых – вместе ищут бандитский общак, вполне могла произойти и пять, и десять лет назад. Но происходит сейчас – в сериале «Лада Голд», отлично сработанном боевике-детективе от компании «Среда» (платформа «Иви», режиссер Никита Власов).
Как и сага про борьбу детей за наследство главы строительной империи – «Золотое дно» (также «Иви», режиссер Илья Ермолов) по сценарию Сергея Минаева с завораживающей лихостью косплеящее «Наследников» от HBO. К концу второй серии, впрочем, забрезжила надежда, что в сюжете появится и что-то самостоятельное.
Как и сериал «Престиж» (Start, режиссер Сергей Сенцов), рассказывающий о расследовании таинственного убийства в элитном подмосковном поселке в стилистике сказки. Этот сериал, уже показанный на фестивале «Пилот», неожиданно заменил в программе «Нового сезона» заявленный от Start проект «Однажды в Абхазии».
Ставка на жанр сделана и в мелодраме о преступлениях и мести – проекте «Прелесть» (Premier, режиссер Динар Гарипов) с Олегом Меньшиковым в роли отошедшего от дел главы мафии. Меньшиков едва ли не впервые играет по-настоящему возрастную роль: седые неухоженные волосы, морщины, уставший голос. А способность его быть на экране значительным, вроде и не прилагая к этому усилий, – снайперски попадает в образ. Правда, когда Меньшикова в кадре нет, становится откровенно скучно, несмотря даже на то, что антагониста сыграл Филипп Янковский, а открытый Михаилом Локшиным в «Серебряных коньках» актер Федор Федотов (здесь он в главной роли угонщика – Робин Гуда) явно претендует на статус нового романтического героя.
Территория незакрытых гештальтов
Есть темы, которые привлекают в любых обстоятельствах, и семейные ценности – первая среди них. Чем и воспользовалась платформа Kion, которая собиралась представить на фестивале два абсолютно не схожих проекта – «Бар «Один звонок» и «Кеша должен умереть» – про незакрытые гештальты в отношениях с близкими.
Режиссером спродюсированного на студии Валерия Тодоровского «Кеши» по сценарию Анны Козловой стал Константин Богомолов, он же сыграл главную роль. Ассоциация с первым сезоном «Содержанок» возникнет непременно: стилистика схожа, оператор опять Александр Симонов, есть даже внезапная смерть в начале первой серии. Но еще отчетливее вспоминается сериал «Псих» Федора Бондарчука, в котором Богомолов сыграл главную роль: представления героя о гармонии вновь сильно отличаются от принятых в обществе. Заводя роман с новой женщиной и расставаясь с предыдущей, Кеша не просто старается сохранить с «экс» хорошие отношения. Ему важно остаться для нее главным (а желательно – единственным) мужчиной и чтобы она продолжала верить в свою исключительную роль в его жизни. Все его бывшие дружат друг с другом, с каждой он спит, скрывая это от остальных, и до поры эти три дамы тоже существуют вполне гармонично. Но появляется четвертая, 19-летняя, все скрытое становится явным. С печальными для Иннокентия последствиями. К концу второй серии героини еще не знают, что смерть близкого человека – тот гештальт, который закрыть практически невозможно.
Зато об этом начинают догадываться персонажи «Бара «Один звонок» (студия DK Enternaiment, шоураннер и исполнитель одной из главных ролей – Данила Козловский, режиссер Сергей Филатов), исчезнувшего из программы за день до показа. Официальная причина, которую назвала пресс-служба фестиваля, – отсутствие у проекта прокатного удостоверения. Пресс-служба Kion отказалась от комментариев. Проект, судя по двум сериям, которые «Ведомостям» удалось посмотреть еще до фестиваля, отличный: серьезная психологическая драма, упакованная в яркую оболочку мистического триллера-детектива. А роль Козловского – бармена, за балабольством, дуракавалянием и ерничаньем которого проступает пугающая инфернальность, – сыграна виртуозно.
А теперь скажите «Сыр»!
Если Kion говорит о семейных драмах в трагикомическом ключе, то Start попытался то же самое превратить в чистую комедию. Сериал «Бедные Абрамовичи» (режиссер Илья Фарфель) названием и завязкой сулит обилие национального колорита. Но, если судить по первым сериям, проект вполне мог бы называться «Бедные Ивановы». Расклад, когда мужчина, формально глава семьи (Гера Сандлер), витает в облаках, а женщины (Анна Банщикова – жена и Нина Дворжецкая – мать) тянут на себе дом, абсолютно интернационален.
Еще одна комедия про отношения – «Секс. До и после» (Okko), режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз, который на «Новом сезоне» шел под аплодисменты зала. Что неудивительно, проект и задуман как шлягер: несколько коротких новелл, в основе каждой – анекдот, актеры отличные, а шутки часто смешные. Действие разворачивается в баре, сама Мороз играет его управляющую и ходит с тем же томно-гламурно-роковым видом, что и в «Содержанках», и в «Жить жизнь». Что могло бы сильно подпортить проект, но, как говорил по другому поводу продюсер Александр Дулерайн: «Вульгарность всегда возьмет верх над пошлостью». Сериал «Секс. До и после» не боится вульгарности, и в этом его сильная сторона. Получая свой приз в номинации «Открытие сезона», Дарья Мороз сказала, что теперь и ее жизнь действительно разделилась на «до и после».
Молодым везде
Как и в 2022 г., в конкурсе «Нового сезона» этого года сразу несколько сериалов про совсем молодых. Это музыкальная драмеди «Плакса» от Wink (шоураннер Сергей Жуков, режиссер Андрей Силкин) – о школьном буллинге и столкновении столичного и провинциального менталитетов. В этом же блоке – мистическое «Черное облако» режиссера Карена Оганесяна по сценарию Дарьи Грацевич с новой яркой звездой Машей Мацель в главной роли и комедия «Трепачи» от Premier и кинокомпании братьев Андреасян. «Трепачи» – один из немногих откровенно слабых участников конкурса, несмотря на пересаженный сюда из «Вампиров средней полосы» дуэт Юрия Стоянова и Глеба Калюжного.
Самый любопытный и по-настоящему молодежный проект «Нового сезона» – «Цикады» от «Кинопоиска» в режиссуре многодетного отца Евгения Стычкина. По образцу «Большой маленькой лжи» все начинается с убийства на школьной вечеринке. Ни того, кого убили, ни кто убил, мы пока не понимаем. Но, как и в знаменитом американском сериале, преступление становится ключом, который открывает заблокированные двери внутреннего мира «благополучных» героев и их семейств. Стычкин собрал отличный каст из звезд (Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Артем Быстров) и совсем молодых актеров, единственный известный из которых – Григорий Верник. Сын Игоря Верника уже много где мелькал, но здесь у него большая драматическая роль, и он отлично с ней справляется.
Пофантазируем!
За фантастику на фестивале отвечали два проекта: оба от авторов с именами и оба – комедии. Александр Войтинский снял для платформы Okko сериал «Очевидное-невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычева про то, как жители старинного русского городка Гусляр, вступив в контакт с инопланетной цивилизацией, пытаются скрыть от остального мира эту свою особенность. В главных ролях – Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Артем Быстров. Сериал снят в стилистике, которая являет собой смесь псевдосоветского с художественной самодеятельностью. И хотя этот проект и остался без призов, обрел, судя по реакции зала, немало поклонников.
А «Кинопоиск» представил давно ожидаемый сериал «Кибердеревня» (режиссер Сергей Васильев) от продюсерского дуэта Валерий Федорович – Евгений Никишов (известны по сериалам «Эпидемия», «Перевал Дятлова» и т. д.) про фермера Николая, который отправился колонизировать Марс. И все бы хорошо, но сделавший чиновничье-олигархическую карьеру его заклятый друг Барагозин грозит разрушить и дом Николая, и всю его жизнь.
Тем, кто знает живущие уже несколько лет на канале birch punk ролики, наверняка представляют себе стилистику проекта. Тем, кто не знает, все равно стоит посмотреть этот сериал о прекрасной «Кибер-России» будущего. Спойлер – она мало чем отличается от России настоящего, зато сам проект сделан отлично: он смешной, свободный, по сюжету чем-то напоминает «Аватар» и в нем даже есть сатира.