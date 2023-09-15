«Новый сезон»: «Слово» пацанов

Режиссером спродюсированного на студии Валерия Тодоровского «Кеши» по сценарию Анны Козловой стал Константин Богомолов, он же сыграл главную роль. Ассоциация с первым сезоном «Содержанок» возникнет непременно: стилистика схожа, оператор опять Александр Симонов, есть даже внезапная смерть в начале первой серии. Но еще отчетливее вспоминается сериал «Псих» Федора Бондарчука, в котором Богомолов сыграл главную роль: представления героя о гармонии вновь сильно отличаются от принятых в обществе. Заводя роман с новой женщиной и расставаясь с предыдущей, Кеша не просто старается сохранить с «экс» хорошие отношения. Ему важно остаться для нее главным (а желательно – единственным) мужчиной и чтобы она продолжала верить в свою исключительную роль в его жизни. Все его бывшие дружат друг с другом, с каждой он спит, скрывая это от остальных, и до поры эти три дамы тоже существуют вполне гармонично. Но появляется четвертая, 19-летняя, все скрытое становится явным. С печальными для Иннокентия последствиями. К концу второй серии героини еще не знают, что смерть близкого человека – тот гештальт, который закрыть практически невозможно.