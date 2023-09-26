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Издательство Hobby World инвестирует 500 млн рублей в завод настольных игр

За счет собственного производства компания за пять лет планирует увеличить свою долю на рынке до 20%
Дмитрий Игнатьев
vk.com/hobbyworld

Крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World построит собственный завод в промышленном парке «Боровлево-3» под Тверью. Об этом «Ведомостям» сообщил его гендиректор Михаил Акулов. Инвестиции в проект, по его словам, составят порядка 500 млн руб.

Ввести завод в эксплуатацию, добавил Акулов, планируется к весне 2025 г., его мощность – 9 млн экземпляров игр в год. Сейчас Hobby World, которое включает в себя бренды Hobby World и Magellan (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), производит в арендованном помещении в Твери порядка 3 млн игр в год, уточнил он: «Основную долю заказов нового предприятия будут составлять заказы нашего издательства, но мы открыты для сотрудничества и с рынком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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