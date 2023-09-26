Издательство Hobby World инвестирует 500 млн рублей в завод настольных игр

Ввести завод в эксплуатацию, добавил Акулов, планируется к весне 2025 г., его мощность – 9 млн экземпляров игр в год. Сейчас Hobby World, которое включает в себя бренды Hobby World и Magellan (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), производит в арендованном помещении в Твери порядка 3 млн игр в год, уточнил он: «Основную долю заказов нового предприятия будут составлять заказы нашего издательства, но мы открыты для сотрудничества и с рынком».