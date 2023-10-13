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Марина Брусникина покинула МХТ имени А.П. Чехова

Известный режиссер последние 14 лет работала помощником худрука театра
Николай Корнацкий
Андрей Гордеев / Ведомости

Марина Брусникина покинула должность помощника художественного руководителя Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ). Об этом режиссер рассказала в интервью «Ведомостям». 

Брусникина – один из самых известных театральных постановщиков страны, лауреат Госпремии России 2003 г. за спектакль «Пролетный гусь» по Астафьеву, заслуженная артистка России. Брусникина придумала знаменитые мхатовские проекты-долгожители «Круг чтения» и «Память места», помимо МХТ и «Практики» ставила спектакли в других столичных театрах – Театре Пушкина, «Современнике», Театре Наций – и в регионах. Она занимала должность помощника с 2009 г. при худруках МХТ Олеге Табакове (2000–2018 гг.), Сергее Женоваче (2018–2021 гг.) и Константине Хабенском, который возглавил театр в 2021 г.

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Как пояснила Марина Брусникина, она не «исчезнет из МХТ» и будет сотрудничать с театром как постановщик. Сейчас режиссер готовит юбилейный вечер к 125-летию МХТ по книге «Письма в Художественный театр». Уход с должности, отметила она, связан с занятостью в другом театре. В августе 2023 г. Брусникина стала главным режиссером Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Он [худрук РАМТ Алексей Бородин] долго вынашивал это предложение, и для него оно важное. Мне не хотелось его разочаровывать, это большая честь для меня. И с моей стороны было бы пижонством отказаться [от должности главного режиссера]», – пояснила Брусникина.

По поводу планов в качестве главного режиссера РАМТ, Брусникина отметила, что происходит «процесс притирки», сейчас она отсматривает репертуар.

Параллельно с РАМТ Брусникина продолжит работу на посту худрука театра «Практика». Среди планов «Практики» на новый сезон – спектакль начинающего режиссера Юрия Печенежского «Кровоизлияние в МОСХ». Он поставлен по реальным документам о скандальном посещении Хрущевым выставки в Манеже «Новая реальность», которое, как напоминает Брусникина, «привело к разгрому художников-авангардистов и приблизило закат оттепели».

Также в «Практике» Юрий Квятковский поставит современную пьесу «Расскажи мне про Гренландию» Ляли Петуховой и Сергея Азеева, поделилась Брусникина: «Речь об учительнице, которая приезжает в провинцию преподавать. Очень жесткая пьеса, в традициях "Дорогой Елены Сергеевны"».

Основанный в 2005 г. Эдуардом Бояковым театр «Практика» – одна из главных площадок в стране, где ставят современную российскую драматургию. Брусникина стала худруком «Практики» в 2018 г. после смерти мужа – режиссера Дмитрия Брусникина.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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