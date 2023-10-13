Марина Брусникина покинула МХТ имени А.П. Чехова

Брусникина – один из самых известных театральных постановщиков страны, лауреат Госпремии России 2003 г. за спектакль «Пролетный гусь» по Астафьеву, заслуженная артистка России. Брусникина придумала знаменитые мхатовские проекты-долгожители «Круг чтения» и «Память места», помимо МХТ и «Практики» ставила спектакли в других столичных театрах – Театре Пушкина, «Современнике», Театре Наций – и в регионах. Она занимала должность помощника с 2009 г. при худруках МХТ Олеге Табакове (2000–2018 гг.), Сергее Женоваче (2018–2021 гг.) и Константине Хабенском, который возглавил театр в 2021 г.