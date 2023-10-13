Марина Брусникина покинула МХТ имени А.П. Чехова

Марина Брусникина покинула МХТ имени А.П. ЧеховаИзвестный режиссер последние 14 лет работала помощником худрука театра
Марина Брусникина покинула должность помощника художественного руководителя Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ). Об этом режиссер рассказала в интервью «Ведомостям».
Брусникина – один из самых известных театральных постановщиков страны, лауреат Госпремии России 2003 г. за спектакль «Пролетный гусь» по Астафьеву, заслуженная артистка России. Брусникина придумала знаменитые мхатовские проекты-долгожители «Круг чтения» и «Память места», помимо МХТ и «Практики» ставила спектакли в других столичных театрах – Театре Пушкина, «Современнике», Театре Наций – и в регионах. Она занимала должность помощника с 2009 г. при худруках МХТ Олеге Табакове (2000–2018 гг.), Сергее Женоваче (2018–2021 гг.) и Константине Хабенском, который возглавил театр в 2021 г.
Как пояснила Марина Брусникина, она не «исчезнет из МХТ» и будет сотрудничать с театром как постановщик. Сейчас режиссер готовит юбилейный вечер к 125-летию МХТ по книге «Письма в Художественный театр». Уход с должности, отметила она, связан с занятостью в другом театре. В августе 2023 г. Брусникина стала главным режиссером Российского академического молодежного театра (РАМТ).
«Он [худрук РАМТ Алексей Бородин] долго вынашивал это предложение, и для него оно важное. Мне не хотелось его разочаровывать, это большая честь для меня. И с моей стороны было бы пижонством отказаться [от должности главного режиссера]», – пояснила Брусникина.
По поводу планов в качестве главного режиссера РАМТ, Брусникина отметила, что происходит «процесс притирки», сейчас она отсматривает репертуар.
Параллельно с РАМТ Брусникина продолжит работу на посту худрука театра «Практика». Среди планов «Практики» на новый сезон – спектакль начинающего режиссера Юрия Печенежского «Кровоизлияние в МОСХ». Он поставлен по реальным документам о скандальном посещении Хрущевым выставки в Манеже «Новая реальность», которое, как напоминает Брусникина, «привело к разгрому художников-авангардистов и приблизило закат оттепели».
Также в «Практике» Юрий Квятковский поставит современную пьесу «Расскажи мне про Гренландию» Ляли Петуховой и Сергея Азеева, поделилась Брусникина: «Речь об учительнице, которая приезжает в провинцию преподавать. Очень жесткая пьеса, в традициях "Дорогой Елены Сергеевны"».
Основанный в 2005 г. Эдуардом Бояковым театр «Практика» – одна из главных площадок в стране, где ставят современную российскую драматургию. Брусникина стала худруком «Практики» в 2018 г. после смерти мужа – режиссера Дмитрия Брусникина.