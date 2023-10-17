Российские рекламодатели FMCG и фармы не заполнили на ТВ нишу западных брендов

Российские рекламодатели FMCG и фармы не заполнили на ТВ нишу западных брендовОни, вероятно, делают ставку на продвижение в интернете
Российским рекламодателям из категорий FMCG (непродовольственные товары повседневного спроса. – «Ведомости») и фармацевтики не удалось занять на ТВ нишу ушедших в 2022 г. из нашей страны глобальных брендов, следует из данных исследования группы компаний «Родная речь» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В исследовании группа использовала данные Mediascope. Анализировалась доля выкупленного рекламного инвентаря (условные пункты рейтинга, которые отражают количество телезрителей, увидевших 20-секундный ролик. – «Ведомости») в каждой из категорий рекламодателей относительно общего количества приобретенного рекламного инвентаря на ТВ в аудитории старше 18 лет.
В январе-феврале 2022 г. доля приобретенного рекламного инвентаря категорий FMCG и фармацевтики составляла 24% и 26% соответственно. В апреле-сентябре 2022 г. у FMCG-компаний она упала на 17 п.п. до 7%, но в апреле-декабре 2023 г. показатель составил уже 11%. Доля выкупленного инвентаря фармпроизводителей в апреле-сентябре 2022 г. упала на 13 п.п. до 13%, в апреле-декабре 2023 г. она сократилась еще сильнее и составила только 10%.