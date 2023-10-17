Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Российские рекламодатели FMCG и фармы не заполнили на ТВ нишу западных брендов

Они, вероятно, делают ставку на продвижение в интернете
Дмитрий Игнатьев
Артём Коренюк / РИА Новости

Российским рекламодателям из категорий FMCG (непродовольственные товары повседневного спроса. – «Ведомости») и фармацевтики не удалось занять на ТВ нишу ушедших в 2022 г. из нашей страны глобальных брендов, следует из данных исследования группы компаний «Родная речь» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В исследовании группа использовала данные Mediascope. Анализировалась доля выкупленного рекламного инвентаря (условные пункты рейтинга, которые отражают количество телезрителей, увидевших 20-секундный ролик. – «Ведомости») в каждой из категорий рекламодателей относительно общего количества приобретенного рекламного инвентаря на ТВ в аудитории старше 18 лет.

В январе-феврале 2022 г. доля приобретенного рекламного инвентаря категорий FMCG и фармацевтики составляла 24% и 26% соответственно. В апреле-сентябре 2022 г. у FMCG-компаний она упала на 17 п.п. до 7%, но в апреле-декабре 2023 г. показатель составил уже 11%. Доля выкупленного инвентаря фармпроизводителей в апреле-сентябре 2022 г. упала на 13 п.п. до 13%, в апреле-декабре 2023 г. она сократилась еще сильнее и составила только 10%.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных