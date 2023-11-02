Издатели прессы попросили Минцифры остановить «уничтожение института подписки»Падение доходов от нее они связывают с «реорганизацией» в «Почте России»
Союз предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП, объединяет издательские дома «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Толока», «Иванов Монамс медиа» и др.) направил министру цифрового развития России Максуту Шадаеву письмо с просьбой остановить «уничтожение» «института подписки» на печатные СМИ. Обращение подписано президентом СППИ ГИПП, гендиректором ИД «Иванов Монамс медиа» Алексеем Ивановым. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Иванов подтвердил его подлинность и отправку в Минцифры.
Подписные тиражи на второе полугодие 2023 г. «у многих федеральных и региональных издателей» упали на 15–20% к аналогичному периоду 2022 г., а у «отдельных федеральных издательских домов» – на 30%, указывает в письме СППИ ГИПП, ссылаясь на собственные расчеты. Союз связывает это в том числе с «процессами реорганизации, проводимыми АО «Почта России», указано там же.