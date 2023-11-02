Издатели прессы попросили Минцифры остановить «уничтожение института подписки»

Подписные тиражи на второе полугодие 2023 г. «у многих федеральных и региональных издателей» упали на 15–20% к аналогичному периоду 2022 г., а у «отдельных федеральных издательских домов» – на 30%, указывает в письме СППИ ГИПП, ссылаясь на собственные расчеты. Союз связывает это в том числе с «процессами реорганизации, проводимыми АО «Почта России», указано там же.