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Газеты и журналы охотнее читают в малых городах и селах России

С учетом небольших населенных пунктов аудитория печатной прессы вырастает почти вдвое
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Печатные выпуски газет и журналов оказались более популярны в малых городах, чем в крупных и средних. Это следует из результатов исследования NRS Mediascope (телефонный и онлайн-опросы, за год в опросе участвует около 38 600 человек).

Совокупная средняя аудитория одного газетного номера (суммарно по всем изданиям за вычетом пересечений) по всей России в декабре 2022 г. – апреле 2023 г. составляла 16,5 млн человек, а одного номера журнала – 26,6 млн человек, указано в новом исследовании. На этот раз в генеральную совокупность впервые были включены россияне старше 16 лет, проживающие не только в городах с населением свыше 100 000 человек, но и в городах с населением менее 100 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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