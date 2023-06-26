Газеты и журналы охотнее читают в малых городах и селах России

Совокупная средняя аудитория одного газетного номера (суммарно по всем изданиям за вычетом пересечений) по всей России в декабре 2022 г. – апреле 2023 г. составляла 16,5 млн человек, а одного номера журнала – 26,6 млн человек, указано в новом исследовании. На этот раз в генеральную совокупность впервые были включены россияне старше 16 лет, проживающие не только в городах с населением свыше 100 000 человек, но и в городах с населением менее 100 000 человек.