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Женщины ищут на Youtube k-pop, мужчины – рэп

Эта площадка остается крупнейшим контент-ресурсом в России
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Южнокорейские поп-группы Stray Kids и (G)I-dle, а также российская панк-группа «Король и шут» вошли в число самых популярных поисковых запросов по музыкальным исполнителям у женщин на видеохостинге Youtube, следует из данных компании Mediascope, представленных на Национальном рекламном форуме (НРФ) в среду, 15 ноября. Лидерами в аналогичном рейтинге среди мужчин стали рэперы Morgenstern, Oxxxymiron (оба признаны Минюстом иноагентами на территории России), шансонье Михаил Шуфутинский и группа «Король и шут».

В исследовании Mediascope учитывались данные десктопной и мобильной панели (период – сентябрь 2023 г.) по поисковым запросам россиян старше 12 лет.

Запросы на исполнителей отличаются в зависимости от возраста аудитории, следует и данных Mediascope. Например, пользователи Youtube в сегменте 12-24 лет ищут контент, связанный с k-pop группами Stray Kids и (G)I-dle. Тем, кому 25-34 лет, интересуются всем, что связано с Oxxxymiron. Более возрастная аудитория 35-44 лет ищет на Youtube контент российской рок-группы «Сектор Газа», 45-54 лет – немецкой рок-группы Rammstein, старше 55 лет – Григория Лепса и поп-группы «Ленинград».

Youtube (принадлежит американской корпорации Google Inc.) остается крупнейшим контент-ресурсом в России, также следует из данных Mediascope. В данном случае учитываются аудиторные показатели интернет-ресурсов на компьютерах,  ноутбуках и смартфонах среди населения старше 12 лет. В сентябре 43% россиян заходили на этот видеохостинг хотя бы один раз в день, а 78% – хотя бы один раз в месяц.

Наибольшим спросом на Youtube пользовались музыкальный и развлекательный контент. На эти категории приходится по 21% от всех поисковых запросов россиян на этом видеохостинге, 11% – на игры, по 9% – на детский контент и сериалы.

После начала спецоперации в 2022 г. крупные зарубежные контентные сервисы и видеохостинги ограничили либо приостановили свою работу в России. В марте 2022 г. YouTube и Google отключили свои рекламные инструменты в стране. Аналогично поступила и соцсеть TikTok: в том же месяце она самостоятельно ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках. Сейчас россиянам нельзя выкладывать в ней новый контент, а также проводить прямые эфиры.

Соцсети Instagram и Facebook, в марте 2022 г. были заблокированы в России Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. 21 марта того же года компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, была признана экстремистской организаций по решению Тверского районного суда Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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