Женщины ищут на Youtube k-pop, мужчины – рэп

Женщины ищут на Youtube k-pop, мужчины – рэпЭта площадка остается крупнейшим контент-ресурсом в России
Южнокорейские поп-группы Stray Kids и (G)I-dle, а также российская панк-группа «Король и шут» вошли в число самых популярных поисковых запросов по музыкальным исполнителям у женщин на видеохостинге Youtube, следует из данных компании Mediascope, представленных на Национальном рекламном форуме (НРФ) в среду, 15 ноября. Лидерами в аналогичном рейтинге среди мужчин стали рэперы Morgenstern, Oxxxymiron (оба признаны Минюстом иноагентами на территории России), шансонье Михаил Шуфутинский и группа «Король и шут».
В исследовании Mediascope учитывались данные десктопной и мобильной панели (период – сентябрь 2023 г.) по поисковым запросам россиян старше 12 лет.
Запросы на исполнителей отличаются в зависимости от возраста аудитории, следует и данных Mediascope. Например, пользователи Youtube в сегменте 12-24 лет ищут контент, связанный с k-pop группами Stray Kids и (G)I-dle. Тем, кому 25-34 лет, интересуются всем, что связано с Oxxxymiron. Более возрастная аудитория 35-44 лет ищет на Youtube контент российской рок-группы «Сектор Газа», 45-54 лет – немецкой рок-группы Rammstein, старше 55 лет – Григория Лепса и поп-группы «Ленинград».
Youtube (принадлежит американской корпорации Google Inc.) остается крупнейшим контент-ресурсом в России, также следует из данных Mediascope. В данном случае учитываются аудиторные показатели интернет-ресурсов на компьютерах, ноутбуках и смартфонах среди населения старше 12 лет. В сентябре 43% россиян заходили на этот видеохостинг хотя бы один раз в день, а 78% – хотя бы один раз в месяц.
Наибольшим спросом на Youtube пользовались музыкальный и развлекательный контент. На эти категории приходится по 21% от всех поисковых запросов россиян на этом видеохостинге, 11% – на игры, по 9% – на детский контент и сериалы.
После начала спецоперации в 2022 г. крупные зарубежные контентные сервисы и видеохостинги ограничили либо приостановили свою работу в России. В марте 2022 г. YouTube и Google отключили свои рекламные инструменты в стране. Аналогично поступила и соцсеть TikTok: в том же месяце она самостоятельно ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках. Сейчас россиянам нельзя выкладывать в ней новый контент, а также проводить прямые эфиры.
Соцсети Instagram и Facebook, в марте 2022 г. были заблокированы в России Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. 21 марта того же года компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, была признана экстремистской организаций по решению Тверского районного суда Москвы.