Женщины ищут на Youtube k-pop, мужчины – рэп

После начала спецоперации в 2022 г. крупные зарубежные контентные сервисы и видеохостинги ограничили либо приостановили свою работу в России. В марте 2022 г. YouTube и Google отключили свои рекламные инструменты в стране. Аналогично поступила и соцсеть TikTok: в том же месяце она самостоятельно ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках. Сейчас россиянам нельзя выкладывать в ней новый контент, а также проводить прямые эфиры.