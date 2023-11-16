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Роскомнадзор требует маркировки рекламы в Instagram

Невыполнение заблокированной соцсетью законов России дает ей неконкурентное преимущество
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Реклама в заблокированной в России соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), согласно позиции Роскомнадзора (РКН), должна иметь предусмотренную законом маркировку. Об этом сообщил начальник управления организационного развития и информационных технологий РКН Александр Заверячев в ответном письме президенту Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) Татьяне Ивановой.

«Ведомости» ознакомились с копией письма, Иванова подтвердила его подлинность. В обращении, на которое ответил Заверячев, Иванова просила РКН разъяснить, подлежит ли реклама в Instagram маркировке и нужно ли передавать по ней отчетность в Единый реестр интернет-рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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