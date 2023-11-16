Роскомнадзор требует маркировки рекламы в Instagram

Реклама в заблокированной в России соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), согласно позиции Роскомнадзора (РКН), должна иметь предусмотренную законом маркировку. Об этом сообщил начальник управления организационного развития и информационных технологий РКН Александр Заверячев в ответном письме президенту Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) Татьяне Ивановой.