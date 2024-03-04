Послание президента посмотрел почти каждый 10-й россиянин

Послание президента посмотрел почти каждый 10-й россиянинВо время выступления Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов
Совокупный рейтинг телевизионной трансляции (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля составил 9,2%, следует из данных исследовательском компании Mediascope. Это значит, что почти что каждый десятый россиянин следил за выступлением президента в телеэфире. При этом совокупная доля – среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров – составила 61,3%. Данные Mediascope учитывают просмотр передачи россиянами старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, включают в себя, как домашнее, так и дачное смотрение.
Побить пятилетний рекорд, зафиксированный Mediascope в 2023 г. (тогда послание показывали после перерыва 2022 г.), трансляции послания президента этого года правда не удалось. Совокупный рейтинг обращения Путина к парламенту, которое состоялось 21 февраля, был равен 13%, доля – 68,8%. При этом количество телеканалов, которые транслировали выступление главы государства в 2024 г. оказалось больше, чем в 2023 г. – к «Первому каналу», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «Мир», «Соловьев Live» и «Звезда» добавился еще «Рен ТВ».
Во время послания 29 февраля 2024 г. Путин объявил о запуске новых национальных проектов – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Также он предложил ряд новых мер социальной поддержки, в частности, по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и налоговых вычетов, продлению до 2030 г. программ материнского капитала и семейной ипотеки. Кроме того, Путин анонсировал списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес для ухода от уплаты налогов и т.д.
В 2022 г. президент к Федеральному собранию не обращался, а в 2023 г. посвятил его главным образом спецоперации, поддержке ее участников и членов их семей, а также жителей новых регионов России. Путин, в частности, объявил о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пообещал создать государственный фонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации, заявил о предоставлении материнского капитала в новых регионах семьям, дети в которых были рождены с 2007 г. Также глава государства предложил отказаться от Болонской системы высшего образования, поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и анонсировал ряд других мер.
Некоторое снижение внимания зрителей к трансляции можно объяснить снижением «уровня нервозности», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, в 2023 г. «стояли экзистенциальные угрозы»: «Сейчас конфликт в значительной степени рутинизировался. Это снижает и уровень отклика. И еще есть тенденция смещения потребления в интернет: люди предпочитают не смотреть трансляцию, а просто “выдергивают” наиболее важные смысловые куски из информационной ленты».
Сменой структуры медиапотребления, в том числе и у базовых групп поддержки, которые составляют основу аудитории Путина, объясняет уменьшение количества зрителей послания и президент ФоРГО Константин Костин. «Все больше людей читают новости, смотрят видеоконтент в интернете. Это нельзя назвать отказом от телесмотрения, это, скорее, выбор более удобного источника». С ним согласен политолог Константин Калачев: «Значительная часть аудитории переходит в интернет». Хотя есть «и эффект ухода от новостей вообще», считает он.