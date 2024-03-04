Послание президента посмотрел почти каждый 10-й россиянин

Совокупный рейтинг телевизионной трансляции (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля составил 9,2%, следует из данных исследовательском компании Mediascope. Это значит, что почти что каждый десятый россиянин следил за выступлением президента в телеэфире. При этом совокупная доля – среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров – составила 61,3%. Данные Mediascope учитывают просмотр передачи россиянами старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, включают в себя, как домашнее, так и дачное смотрение.