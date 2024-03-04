Газета
Общество / Медиа

Послание президента посмотрел почти каждый 10-й россиянин

Во время выступления Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов
Мария Истомина Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Совокупный рейтинг телевизионной трансляции (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля составил 9,2%, следует из данных исследовательском компании Mediascope. Это значит, что почти что каждый десятый россиянин следил за выступлением президента в телеэфире. При этом совокупная доля – среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров – составила 61,3%. Данные Mediascope учитывают просмотр передачи россиянами старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, включают в себя, как домашнее, так и дачное смотрение.

Побить пятилетний рекорд, зафиксированный Mediascope в 2023 г. (тогда послание показывали после перерыва 2022 г.), трансляции послания президента этого года правда не удалось. Совокупный рейтинг обращения Путина к парламенту, которое состоялось 21 февраля, был равен 13%, доля – 68,8%. При этом количество телеканалов, которые транслировали выступление главы государства в 2024 г. оказалось больше, чем в 2023 г. – к «Первому каналу», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «Мир», «Соловьев Live» и «Звезда» добавился еще «Рен ТВ».

Во время послания 29 февраля 2024 г. Путин объявил о запуске новых национальных проектов – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Также он предложил ряд новых мер социальной поддержки, в частности, по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и налоговых вычетов, продлению до 2030 г. программ материнского капитала и семейной ипотеки. Кроме того, Путин анонсировал списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес для ухода от уплаты налогов и т.д.

Единороссы расскажут избирателям о послании президента и предстоящих выборах

Об этом говорится в партийных рекомендациях на региональную неделю

В 2022 г. президент к Федеральному собранию не обращался, а в 2023 г. посвятил его главным образом спецоперации, поддержке ее участников и членов их семей, а также жителей новых регионов России. Путин, в частности, объявил о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пообещал создать государственный фонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации, заявил о предоставлении материнского капитала в новых регионах семьям, дети в которых были рождены с 2007 г. Также глава государства предложил отказаться от Болонской системы высшего образования, поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и анонсировал ряд других мер.

Некоторое снижение внимания зрителей к трансляции можно объяснить снижением «уровня нервозности», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, в 2023 г. «стояли экзистенциальные угрозы»: «Сейчас конфликт в значительной степени рутинизировался. Это снижает и уровень отклика. И еще есть тенденция смещения потребления в интернет: люди предпочитают не смотреть трансляцию, а просто “выдергивают” наиболее важные смысловые куски из информационной ленты».

Ранее по теме: Голикова: анонсированные Путиным нацпроекты стартуют в 2024 и 2025 годах

Сменой структуры медиапотребления, в том числе и у базовых групп поддержки, которые составляют основу аудитории Путина, объясняет уменьшение количества зрителей послания и президент ФоРГО Константин Костин. «Все больше людей читают новости, смотрят видеоконтент в интернете. Это нельзя назвать отказом от телесмотрения, это, скорее, выбор более удобного источника». С ним согласен политолог Константин Калачев: «Значительная часть аудитории переходит в интернет». Хотя есть «и эффект ухода от новостей вообще», считает он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных