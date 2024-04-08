«Азбука-Аттикус» судится с «Читай-город – Буквоедом» из-за мерча с брендами манги

«Азбука-Аттикус» судится с «Читай-город – Буквоедом» из-за мерча с брендами мангиБенефициаром обеих компаний является бизнесмен Олег Новиков
Издательская группа «Азбука-Аттикус» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») с декабря 2023 г. подала пять исков к разным юрлицам крупнейшей российской книготорговой сети «Читай-город – Буквоед» – ООО «Новый книжный М», ООО «Грамота», ООО «Буквоед», а также ООО «Читатель» и ООО «Глобус-пресс XXI» (последние два юрлица прекратили деятельность в декабре 2023 г.). Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел. Подробности исков в материалах дел не указаны, а сумма требований зафиксирована только в одном из них (к ООО «Буквоед») – 24 млн руб. В качестве соответчика или третьего лица по указанным делам также привлечен дистрибутор игрушек и мерча ООО «Эмси». Все пять исков приняты к рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
К компании «Эмси» «Азбука-Аттикус» подал и отдельный иск в декабре 2023 г., а уже 10 января 2024 г. Суд по интеллектуальным правам принял его к рассмотрению. Издательская группа, как следует из материалов дела, требует признать действия по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на товарный знак (ТЗ) «Человек-бензопила» «актом недобросовестной конкуренции». Роспатент привлечен к рассмотрению иска группы «Азбука-Аттикус» к «Эмси» в качестве третьего лица.