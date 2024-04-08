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«Азбука-Аттикус» судится с «Читай-город – Буквоедом» из-за мерча с брендами манги

Бенефициаром обеих компаний является бизнесмен Олег Новиков
Дмитрий Игнатьев
Манга «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото и «Магическая битва» Гэгэ Акутами стали бестселлерами в России в 2023 г./ Евгений Разумный / Ведомости

Издательская группа «Азбука-Аттикус» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») с декабря 2023 г. подала пять исков к разным юрлицам крупнейшей российской книготорговой сети «Читай-город – Буквоед» – ООО «Новый книжный М», ООО «Грамота», ООО «Буквоед», а также ООО «Читатель» и ООО «Глобус-пресс XXI» (последние два юрлица прекратили деятельность в декабре 2023 г.). Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел. Подробности исков в материалах дел не указаны, а сумма требований зафиксирована только в одном из них (к ООО «Буквоед») – 24 млн руб. В качестве соответчика или третьего лица по указанным делам также привлечен дистрибутор игрушек и мерча ООО «Эмси». Все пять исков приняты к рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К компании «Эмси» «Азбука-Аттикус» подал и отдельный иск в декабре 2023 г., а уже 10 января 2024 г. Суд по интеллектуальным правам принял его к рассмотрению. Издательская группа, как следует из материалов дела, требует признать действия по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на товарный знак (ТЗ) «Человек-бензопила» «актом недобросовестной конкуренции». Роспатент привлечен к рассмотрению иска группы «Азбука-Аттикус» к «Эмси» в качестве третьего лица.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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