«Азбука-Аттикус» судится с «Читай-город – Буквоедом» из-за мерча с брендами манги

Издательская группа «Азбука-Аттикус» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») с декабря 2023 г. подала пять исков к разным юрлицам крупнейшей российской книготорговой сети «Читай-город – Буквоед» – ООО «Новый книжный М», ООО «Грамота», ООО «Буквоед», а также ООО «Читатель» и ООО «Глобус-пресс XXI» (последние два юрлица прекратили деятельность в декабре 2023 г.). Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел. Подробности исков в материалах дел не указаны, а сумма требований зафиксирована только в одном из них (к ООО «Буквоед») – 24 млн руб. В качестве соответчика или третьего лица по указанным делам также привлечен дистрибутор игрушек и мерча ООО «Эмси». Все пять исков приняты к рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.