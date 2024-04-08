В офисе «Телеспорт груп» прошли обыски

«Телеспорт груп» – один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. Основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) является ее гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. указано, что он владеет 99% акций. Еще 1% – у ООО «Сберинтертейнмент», сведения об учредителях этого юрлица скрыты с весны 2022 г. В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.