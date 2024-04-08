В офисе «Телеспорт груп» прошли обыски

В офисе «Телеспорт груп» прошли обыскиГендиректору и основному владельцу компании Петру Макаренко предъявлено обвинение в мошеннических действиях
В офисе крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт груп» 8 апреля прошли обыски. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат гендиректора и основного владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко Сергей Касьянов.
6 апреля Гагаринский суд Москвы по запросу следствия отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток. Ему, как сообщала пресс-служба суда, предъявлено обвинение в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с трансляцией спортивных мероприятий. Сейчас, по словам Касьянова, Макаренко ограничен в средствах связи.
«Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Макаренко. Следственные действия проводило следственное управление МВД России по ЮЗАО г. Москвы», – уточнил адвокат.
«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Москве.
«Телеспорт груп» – один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. Основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) является ее гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. указано, что он владеет 99% акций. Еще 1% – у ООО «Сберинтертейнмент», сведения об учредителях этого юрлица скрыты с весны 2022 г. В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.
Сейчас с «Телеспорт груп» судится видеосервис Okko. Конфликт у партнеров возник в ноябре 2023 г.: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. В ноябре 2023 г. Okko подал соответствующий иск к «Телеспорт груп» в арбитражный суд Москвы. 3 апреля суд отказал Okko в требовании признать недействительной приостановку «Телеспорт груп» прав на трансляции квалификационных матчей Евро-2024
Okko – не единственный, кто судится с «Телеспорт груп». В феврале 2024 г. иск к этой компании подал «Сберинтертейнмент». Общая сумма исковых требований составила 102,8 млн руб., подробности дела в картотеке арбитражных дел не указаны. А в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.
С Макаренко также судится гендиректор Okko Сергей Шишкин. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская.