Книги по российским фильмам сравнялись по тиражам с голливудскими новеллизациями

В издательстве «Альпина Проза» сообщили, что в 2024 г. его авторы приняли участие в партнерском проекте с сервисом «Строки» (принадлежит МТС) и выпустили в цифровом формате новеллизации к короткометражным фильмам из киноальманаха «Осторожно – любовь» (оригинальный проект Kion, принадлежит МТС). «Росмэн» сейчас готовит книгу по полнометражному фильму, релиз которого будет в конце 2024 г., а также ведет переговоры об издании новеллизации сериала, рассказал директор «Росмэна» Борис Кузнецов, но о каких именно проектах идет речь, он не раскрыл.