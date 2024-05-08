Книги по российским фильмам сравнялись по тиражам с голливудскими новеллизациями

Книги по российским фильмам сравнялись по тиражам с голливудскими новеллизациямиВ числе лидеров – «Чебурашка» и литературные адаптации других семейных кинорелизов
Тиражи книг по мотивам российских фильмов и анимационных лент вышли на уровень показателей книг по голливудским новеллизациям, а в некоторых случаях – даже превысили их, следует из данных крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». Среди российских новеллизаций абсолютным рекордсменом стала книга по фильму «Чебурашка» (вышел в январе 2023 г., сборы – 6,8 млрд руб., здесь и далее – ЕАИС государственного Фонда кино) от писательницы Анны Масловой (АСТ). Тираж этого произведения на текущий момент достиг уже 149 000 экземпляров, рассказал «Ведомостям» директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков.
Большими тиражами, как уточнили в «Эксмо-АСТ», издаются и другие книги по фильмам и анимационным лентам, выпущенным в 2023-2024 гг. Это, например, новеллизации мультфильма «Коты Эрмитажа» (фильм вышел в марте 2023 г., сборы – 298,6 млн руб.) Анны Масловой (15 000 экземпляров; АСТ). А также литературные адаптации фильмов «По щучьему велению» (октябрь 2023 г., сборы – 2,49 млрд руб.) и «Летучий корабль» (март 2024 г., сборы – 1,05 млрд руб.), автором которых выступила Анна Антонова («Эксмодетство»), тираж каждого издания составил 7000 экземпляров.
Показатели новеллизаций российских кинорелизов уже сопоставимы с тиражами книг по голливудским фильмам и сериалам, которые, как отметили в «Эксмо-АСТ», ранее лидировали в этом сегменте. Например, тиражи новеллизации «Мстители. Война бесконечности. Путь героев» американского писателя Стива Белинга (АСТ; издана в 2018 г.) составили 21 000 экземпляров, а у книги по мультфильму «Тролли 2. Мировой тур» (АСТ; 2020 г.) американца Дэвида Льюмана – 7000 экземпляров.
В крупных книжных издательствах «Росмэн», «Рипол классик» и «Альпина Проза» (входит в группу «Альпина») также фиксируют рост интереса читателей к новеллизациям по российским фильмам и сериалам. «Рипол классик» в 2023 г. выпустил новеллизацию совместно с книжным сервисом «Букмейт» (принадлежит «Яндексу») – это книга Анны Прониной по второму сезону сериала «Пищеблок» (оригинальный проект видеосервиса «Кинопоиск», принадлежит «Яндексу»), отметила шеф-редактор этого издательства Татьяна Соловьева. Первый сезон «Пищеблока» был снят по одноименному роману Алексея Иванова, а продолжение сериала – уже по оригинальному сценарию.
В издательстве «Альпина Проза» сообщили, что в 2024 г. его авторы приняли участие в партнерском проекте с сервисом «Строки» (принадлежит МТС) и выпустили в цифровом формате новеллизации к короткометражным фильмам из киноальманаха «Осторожно – любовь» (оригинальный проект Kion, принадлежит МТС). «Росмэн» сейчас готовит книгу по полнометражному фильму, релиз которого будет в конце 2024 г., а также ведет переговоры об издании новеллизации сериала, рассказал директор «Росмэна» Борис Кузнецов, но о каких именно проектах идет речь, он не раскрыл.
Увеличение количества новеллизаций по российским фильмам и сериалам и их высокие тиражи связаны с расширением сотрудничества издательств с отечественным кинорынком, считает креативный директор по кинопроизводству «Эксмо-АСТ» Александра Шипетина. Так, издательская группа «Эксмо-АСТ» в 2023 г. продала рекордное количество прав на экранизации выпускаемых ею книг: всего было заключено более 18 таких сделок, писали ранее «Ведомости». Тогда эксперты объяснили тренд в том числе «контентным голодом», который был спровоцирован уходом из России голливудских мейджоров и стриминговым бумом.
Популярность издания новеллизаций сейчас связана и с развитием экосистем, в рамках которых контент монетизируется в максимальном числе форматов: в виде фильма, видеоигры, бумажной или аудиокниги и т. д., говорит главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева: «Вкладываясь в раскрутку любого из этих продуктов, правообладатель автоматически повышает доходность и у остальных».
Успех новеллизаций на книжном рынке прежде всего зависит от популярности персонажей и самой киновселенной, уверен Тишков из АСТ. Поэтому самые тиражные российские новеллизации – это книги по мотивам фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию, отмечает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Такие проекты, как правило, охватывают самое большое число зрителей разных возрастов, в том числе детей, которые очень лояльны полюбившимся им киновселенным».