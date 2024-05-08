«Министерство неджентльменских дел»: супермены в тылу врага

Конец 1941 г. Германские подлодки бороздят воды Атлантического океана и торпедируют английские суда. Британское командование деморализовано и уже готово капитулировать, но премьер-министр страны Уинстон Черчилль (Рори Киннер – «Квант милосердия», «007: «Координаты «Скайфолл») сохраняет твердость духа. По его тайному приказу группа диверсантов во главе с майором Марч-Филлипсом (Генри Кавилл – «Лига справедливости», «Ведьмак») отправляется на остров Фернандо-По, чтобы потопить там корабль с грузом, жизненно необходимым для немецких субмарин.