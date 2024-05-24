Глава Пушкинского музея заявила об изменении проекта реставрации Главного здания

«Мы не будем начинать реставрацию или какую-либо реконструкцию Главного здания, пока не закончится стройка вокруг музея. Это позиция, с которой согласились коллеги в Министерстве культуры, Минстрое и наши строители <...> Подрядчики нам обещают, что первое здание [музейного кластера] будет достроено к концу 2025 г. <...> Соответственно, где-то в 2026 – начале 2027 г. мы будем перерабатывать проект реконструкции Главного здания», – пояснила Лихачева.