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Глава Пушкинского музея заявила об изменении проекта реставрации Главного здания

От идеи строительства подземного уровня музейного городка планируется отказаться
Николай Корнацкий
Анна Нехаева
Гавриил Григоров / ТАСС

ГМИИ имени А. С. Пушкина может отказаться от строительства так называемой «цистерны» – подземного уровня музейного городка, рассказала в интервью «Ведомостям» директор музея Елизавета Лихачева. По ее словам, проект реконструкции Главного здания, подготовленный еще в середине 2000-х гг., «абсолютно точно» будет пересмотрен, «потому что часть вещей ушла из планов».

«Мы не будем начинать реставрацию или какую-либо реконструкцию Главного здания, пока не закончится стройка вокруг музея. Это позиция, с которой согласились коллеги в Министерстве культуры, Минстрое и наши строители <...> Подрядчики нам обещают, что первое здание [музейного кластера] будет достроено к концу 2025 г. <...> Соответственно, где-то в 2026 – начале 2027 г. мы будем перерабатывать проект реконструкции Главного здания», – пояснила Лихачева.

Планировалось, что глубина «цистерны» составит 12 метров, туда должны были перевести некоторые службы и фонды ГМИИ. Состояние грунта не позволяет сделать подземный комплекс «хорошо и быстро», кроме того, он будет стоить «космических денег», рассказала директор Пушкинского музея. «Безусловно, мы опубликуем новый план, будем его обсуждать, потому что это любимое многими строение», – резюмировала Лихачева.

Работа над созданием музейного квартала ГМИИ началась в конце 2000-х и была приурочена к празднованию 100-летия музея. В 2008 г. по итогам конкурса победил проект кластера, разработанный бюро британского архитектора Нормана Фостера. План строительства предполагал снос исторических зданий, но получить разрешение властей не удалось, и в 2013 г. Фостер отказался от дальнейшей работы.

Был объявлен новый конкурс, на котором победил проект российского архитектурного бюро «Меганом», и в 2014 г. строительство музейного городка продолжилось. В рамках первого этапа идет реконструкция и приспособление будущих зданий кластера и строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра, а в рамках следующего этапа планируется реконструкция Главного здания, говорится на сайте ГМИИ.

После завершения проекта площадь ГМИИ достигнет 105 000 кв. м, а на территории кластера будут работать девять музеев, указано там же. По словам Лихачевой, последнее здание будет введено в эксплуатацию к концу 2028 г. – это усадьба князей Вяземских-Долгоруковых, где разместится Галерея искусства старых мастеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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