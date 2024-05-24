Глава Пушкинского музея заявила об изменении проекта реставрации Главного здания

Глава Пушкинского музея заявила об изменении проекта реставрации Главного зданияОт идеи строительства подземного уровня музейного городка планируется отказаться
ГМИИ имени А. С. Пушкина может отказаться от строительства так называемой «цистерны» – подземного уровня музейного городка, рассказала в интервью «Ведомостям» директор музея Елизавета Лихачева. По ее словам, проект реконструкции Главного здания, подготовленный еще в середине 2000-х гг., «абсолютно точно» будет пересмотрен, «потому что часть вещей ушла из планов».
«Мы не будем начинать реставрацию или какую-либо реконструкцию Главного здания, пока не закончится стройка вокруг музея. Это позиция, с которой согласились коллеги в Министерстве культуры, Минстрое и наши строители <...> Подрядчики нам обещают, что первое здание [музейного кластера] будет достроено к концу 2025 г. <...> Соответственно, где-то в 2026 – начале 2027 г. мы будем перерабатывать проект реконструкции Главного здания», – пояснила Лихачева.
Планировалось, что глубина «цистерны» составит 12 метров, туда должны были перевести некоторые службы и фонды ГМИИ. Состояние грунта не позволяет сделать подземный комплекс «хорошо и быстро», кроме того, он будет стоить «космических денег», рассказала директор Пушкинского музея. «Безусловно, мы опубликуем новый план, будем его обсуждать, потому что это любимое многими строение», – резюмировала Лихачева.
Работа над созданием музейного квартала ГМИИ началась в конце 2000-х и была приурочена к празднованию 100-летия музея. В 2008 г. по итогам конкурса победил проект кластера, разработанный бюро британского архитектора Нормана Фостера. План строительства предполагал снос исторических зданий, но получить разрешение властей не удалось, и в 2013 г. Фостер отказался от дальнейшей работы.
Был объявлен новый конкурс, на котором победил проект российского архитектурного бюро «Меганом», и в 2014 г. строительство музейного городка продолжилось. В рамках первого этапа идет реконструкция и приспособление будущих зданий кластера и строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра, а в рамках следующего этапа планируется реконструкция Главного здания, говорится на сайте ГМИИ.
После завершения проекта площадь ГМИИ достигнет 105 000 кв. м, а на территории кластера будут работать девять музеев, указано там же. По словам Лихачевой, последнее здание будет введено в эксплуатацию к концу 2028 г. – это усадьба князей Вяземских-Долгоруковых, где разместится Галерея искусства старых мастеров.