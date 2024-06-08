«Красная площадь-2024»: юбилей Пушкина и читательские экосистемы

«Красная площадь-2024»: юбилей Пушкина и читательские экосистемыЮбилейный книжный фестиваль пытается совместить в программе прошлое и будущее
С 6 по 9 июня в Москве уже в десятый раз проходит фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная книжная ярмарка столицы. В ней из года в год принимают участие около 400 российских издательств, а благодаря свободному входу и крайне удачному расположению в центре Москвы ее посещают около 200 000 гостей. Книжные шатры и прилавки окружают главную сцену, на которой в течение всех фестивальных дней проходят концерты, спектакли, поэтические чтения.
От «жанра» до «премиальности»
Программа «Красной площади» традиционно апеллирует к максимально широкой аудитории. Нон-фикшн и Young Adult, комиксы и музейные каталоги, столичные звезды литературы и писатели из регионов занимают в афише сопоставимые места. Этот год не стал исключением. Как и всегда, в программе много мероприятий с жанровыми авторами – такими как Дарья Донцова и Александра Маринина. По соседству с ними выступают и лидеры сегмента Young Adult. К примеру, Моргана Маро («Цветы пиона на снегу») вместе с Ангелиной Вероникой Шэн («Канашибари») расскажет, как писать азиатское фэнтези, а Надя Сова («Ладный мир»), Ульяна Черкасова («Золотые земли») и Татьяна Мастрюкова («Анцыбаловский треугольник») обсудят проблемы славянского фэнтези.
«Премиальные» писатели – лауреаты и шорт-листеры ведущих литпремий – присутствуют в этом году на «Красной площади» в меньшем составе, чем обычно. У Яны Вагнер можно будет подписать ее триллер-антиутопию «Тоннель», а у Захара Прилепина – сборник очерков про его домашних животных «Собаки и другие люди» (обе книги на днях вошли в «короткий список» «Большой книги»). Новый роман «Бояться поздно» в жанре фантастического детектива представит Шамиль Идиатуллин, а драматург Ярослава Пулинович – сборник пьес «Земля Эльзы». Анна Матвеева, автор «Тотального диктанта» – 2024, специально для «Красной площади» подготовила и лично продиктует гостям «демодиктант».
Бум нон-фикшна
Едва ли не доминирующее положение в программе ярмарки занимает нон-фикшн – в диапазоне от биографий известных личностей и исторических трудов до путеводителей, – что во многом соответствует общим тенденциям рынка. В январе – мае 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля гуманитарного нон-фикшна в общем объеме прикладной литературы значительно выросла, рассказала «Ведомостям» директор департамента АСТ нон-фикшн Евгения Ларина. По ее словам, наибольший вклад внесли такие разделы, как «Туризм. Путеводители» (+16,5%), «Искусство» (+9%), «Биографии. Мемуары» (+8,5%) и «Эзотерика» (+4%).
Растет популярность книг о России, но в меньшей степени чисто исторических, отмечает Ларина. По словам генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева, тренд интереса «к геополитике, острым, злободневным темам» снижается, зато наблюдается рост интереса к изданиям о красивых, малоизвестных местах страны, архитектуре, природе, традициям, кулинарии народов России. Устойчивая тенденция – запрос на красивое оформление книг, отмечает он: «Сегодня научно-популярная литература – это не просто работы по разным областям знания, но и коллекционные издания, серии, которые читатели собирают по мере выхода новых книг».
Среди бестселлеров последних месяцев Капьев назвал «Терема России» Маруси Савиной, альбомы «Открывая Россию» от travel-фотографов Russian Explorers, «Путешествие к сердцу России» Владимира Медведева. В издательстве «Рипол классик» среди недавних бестселлеров об истории России назвали серию богато иллюстрированных книг «Цветная империя» о жизни и творчестве фотографа Сергея Прокудина-Горского.
В свою очередь генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов назвал растущий в последние годы читательский интерес к истории «трендом номер один». По его словам, востребованы исторические книги «про любые периоды и совершенно разную географию», но в бестселлеры скорее попадают темы, близкие именно читателю, а не профессиональному исследователю. В частности, это история нашей страны (бестселлером стала книга Шейлы Фицпатрик «Кратчайшая история Советского Союза»), история наших ближайших соседей («Центральная Азия» Адиба Халида), а также военная история и биографии крупных исторических личностей («Наполеон» Эндрю Робертса), добавил Подкосов.
На «Красной площади» можно будет купить новый нон-фикшн доцента истории Бристольского университета Фернандо Сервантеса «Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки». Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов написал исследование «История масонов в Китае», которое также будет представлено на фестивале. 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, поэтому большое число мероприятий посвящено его творчеству. Среди прочего, пройдет презентация книжной серии «Неизвестный Пушкин», в рамках которой уже вышли исследования «Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох», «Пушкин и родословие любви. От прадедов к внукам» и «Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума».
Читательские экосистемы
На «Красной площади» – 2024 г. заработала новая площадка «Пространство чтения: будущее книги», посвященная новым трендам, меняющим форматы и формы потребления литературы. Среди ключевых тем – аудиокниги, взаимодействие книги и индустрии видеоигр, возможности нейросетей для писателей и издателей, digital-самиздат и, конечно, читательские экосистемы и их влияние на бумажные издания.
Все опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись, что хотя тиражи падают, цифровые книги не являются ключевым фактором в этом снижении. Напротив, происходит разнонаправленное развитие книжного рынка – «цифра», как правило, поддерживает «бумагу», уверен Капьев. С ним согласна шеф-редактор «Рипол Классик» Татьяна Соловьева. По ее словам, активность экосистем позволяет читателям узнать больше о книжных проектах и привлечь внимание покупателей: «Последние несколько лет мы активно работаем в коллаборациях с интернет-платформами и видим положительный эффект».
В структуре доходов издательской группы «Альпина» электронные и аудио книги в 2023 г. выросли до более чем 20%, – тогда как в 2021 г. было 15%, рассказал Подкосов. Главным фактором роста он назвал именно сотрудничество с новыми цифровыми игроками – прежде всего, с «Яндексом» (этой компании принадлежит книжный сервис «Букмейт») и МТС (компания владеет сервисом «Строки»), а также развитие новых форм предоставления связанного с книгами контента (цифровые библиотеки, подписные модели, курсы, саммари и т. д.).
Некоторые жанры, как, например, фантастические романы про «попаданцев», не востребованы в бумаге, но бьют рекорды в «цифре», отмечает гендиректор «Эксмо». Бывает, что один формат становится драйвером для другого, продолжает эксперт. В качестве примера он привел нон-фикшн Джо Диспензы «Сила подсознания», популярность к которому пришла в цифровом варианте. На волне успеха в онлайне книгу переиздали в бумажной версии и она возглавила топы продаж.
Кроме того, есть книги, которые до сих пор удобнее читать в бумаге – в частности, прикладную литературу, где много схем, рисунков, фотографий, графики и других иллюстраций, отмечает директор департамента Ларина из АСТ: «В числе наших задач – как раз сделать прикладную электронную и аудиокнигу более удобной для читателей за счет дополнительной подготовки материалов и интерактива».