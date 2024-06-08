«Красная площадь-2024»: юбилей Пушкина и читательские экосистемы

Программа «Красной площади» традиционно апеллирует к максимально широкой аудитории. Нон-фикшн и Young Adult, комиксы и музейные каталоги, столичные звезды литературы и писатели из регионов занимают в афише сопоставимые места. Этот год не стал исключением. Как и всегда, в программе много мероприятий с жанровыми авторами – такими как Дарья Донцова и Александра Маринина. По соседству с ними выступают и лидеры сегмента Young Adult. К примеру, Моргана Маро («Цветы пиона на снегу») вместе с Ангелиной Вероникой Шэн («Канашибари») расскажет, как писать азиатское фэнтези, а Надя Сова («Ладный мир»), Ульяна Черкасова («Золотые земли») и Татьяна Мастрюкова («Анцыбаловский треугольник») обсудят проблемы славянского фэнтези.