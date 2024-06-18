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Сенаторы предложили отсрочить наказание за книги с данными о наркотиках

Соответствующие поправки в законопроект были направлены в Госдуму
Дмитрий Игнатьев
Freepik

Сенаторы от Новгородской области – Елена Писарева (член комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре) и Сергей Митин (первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) предложили установить в базовом законопроекте о запрете пропаганды наркотиков переходный период для маркировки уже выпущенных произведений литературы и искусства, которые содержат соответствующую информацию. Это следует из пакета поправок Писаревой и Митина ко второму чтению указанного законопроекта (есть у «Ведомостей»), которые, как уточнил Митин, были направлены в Госдуму 5 июня. В документе указано, что за отсутствие маркировки на находящихся в обороте произведениях предлагается не применять меры ответственности в течение года после даты вступления закона в силу.

Также Писарева и Митин предлагают ввести единый текст маркировки произведений литературы и искусства, подпадающих под регулирование законопроекта, следующего содержания: «Наркотики запрещены законодательством Российской Федерации, наносят вред вашему здоровью и влекут применение административной и уголовной ответственности». Причем, согласно инициативе сенаторов, уже вышедшие в обращение произведения можно будет маркировать при помощи наклеек, стикеров, нанесения текста на упаковку и т. д. А в бумажных книгах, которые пойдут в печать уже после вступления в силу закона, необходимо будет размещать текстовую маркировку на четвертой странице обложки. За нарушение требований законопроекта, согласно поправкам сенаторов, предлагается установить ответственность для конечных распространителей литературы и искусства, в частности розничных и интернет-магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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