Сенаторы предложили отсрочить наказание за книги с данными о наркотиках

Сенаторы предложили отсрочить наказание за книги с данными о наркотикахСоответствующие поправки в законопроект были направлены в Госдуму
Сенаторы от Новгородской области – Елена Писарева (член комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре) и Сергей Митин (первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) предложили установить в базовом законопроекте о запрете пропаганды наркотиков переходный период для маркировки уже выпущенных произведений литературы и искусства, которые содержат соответствующую информацию. Это следует из пакета поправок Писаревой и Митина ко второму чтению указанного законопроекта (есть у «Ведомостей»), которые, как уточнил Митин, были направлены в Госдуму 5 июня. В документе указано, что за отсутствие маркировки на находящихся в обороте произведениях предлагается не применять меры ответственности в течение года после даты вступления закона в силу.
Также Писарева и Митин предлагают ввести единый текст маркировки произведений литературы и искусства, подпадающих под регулирование законопроекта, следующего содержания: «Наркотики запрещены законодательством Российской Федерации, наносят вред вашему здоровью и влекут применение административной и уголовной ответственности». Причем, согласно инициативе сенаторов, уже вышедшие в обращение произведения можно будет маркировать при помощи наклеек, стикеров, нанесения текста на упаковку и т. д. А в бумажных книгах, которые пойдут в печать уже после вступления в силу закона, необходимо будет размещать текстовую маркировку на четвертой странице обложки. За нарушение требований законопроекта, согласно поправкам сенаторов, предлагается установить ответственность для конечных распространителей литературы и искусства, в частности розничных и интернет-магазинов.