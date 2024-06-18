Сенаторы предложили отсрочить наказание за книги с данными о наркотиках

Сенаторы от Новгородской области – Елена Писарева (член комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре) и Сергей Митин (первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) предложили установить в базовом законопроекте о запрете пропаганды наркотиков переходный период для маркировки уже выпущенных произведений литературы и искусства, которые содержат соответствующую информацию. Это следует из пакета поправок Писаревой и Митина ко второму чтению указанного законопроекта (есть у «Ведомостей»), которые, как уточнил Митин, были направлены в Госдуму 5 июня. В документе указано, что за отсутствие маркировки на находящихся в обороте произведениях предлагается не применять меры ответственности в течение года после даты вступления закона в силу.