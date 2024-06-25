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Экс-гендиректор Rutube запускает аналог проекта Meet for Charity

В новом сервисе можно будет приобрести онлайн-встречи с коучами и менторами
Дмитрий Игнатьев
t.me/f2f_online

Экс-гендиректор видеохостинга Rutube Алексей Назаров запустил платформу для проведения экспертных онлайн-консультаций Face2Face, рассказал он «Ведомостям». Инвестиции в разработку сервиса, по его словам, составили 20–30 млн руб., а срок их окупаемости – три года. Платформа будет зарабатывать на комиссии: площадка планирует взимать в свою пользу 20% от стоимости консультаций экспертов, уточнил Назаров.

Юрлицо новой соцсети – ООО «Фейстуфейс.ру» – было зарегистрировано в 2021 г., его единственным владельцем является Назаров, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». На текущий момент платформа, как отметил Назаров, запущена в тестовом формате – MVP (minimal viable product, минимально жизнеспособный продукт). На ней уже размещены предложения о консультациях от экспертов – предпринимателей, инвесторов, PR-специалистов, коучей и менторов, в частности от самого Назарова и Бари Алибасова-младшего – сына музыкального продюсера Бари Алибасова-старшего, убедился корреспондент «Ведомостей». Но запись на консультации пока недоступна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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