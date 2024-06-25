Экс-гендиректор Rutube запускает аналог проекта Meet for Charity

Юрлицо новой соцсети – ООО «Фейстуфейс.ру» – было зарегистрировано в 2021 г., его единственным владельцем является Назаров, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». На текущий момент платформа, как отметил Назаров, запущена в тестовом формате – MVP (minimal viable product, минимально жизнеспособный продукт). На ней уже размещены предложения о консультациях от экспертов – предпринимателей, инвесторов, PR-специалистов, коучей и менторов, в частности от самого Назарова и Бари Алибасова-младшего – сына музыкального продюсера Бари Алибасова-старшего, убедился корреспондент «Ведомостей». Но запись на консультации пока недоступна.