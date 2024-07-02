МТС с партнерами запустят театр клоунады в центре Москвы

МТС с партнерами запустят театр клоунады в центре МосквыИнвестиции в проект, как удалось узнать «Ведомостям», составят 400 млн рублей
«МТС Live» (бренд «дочки» МТС – «МТС энтертейнмент», которая объединяет проекты и активы в сфере офлайн-развлечений) до конца 2024 г. запустит собственный театр на месте бывшего концертного зала «Мир» на Цветном бульваре в Москве. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования «МТС Live» Янина Татарицкая. Развивать проект, который получил название «Театр на Цветном», как уточнила она, компания планирует совместно с партнерами – ресторанным холдингом Pinskiy & Co Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус» (включает в себя продюсерский центр для клоунов, креативное агентство и продакшн). Для Пинского это не первый опыт сотрудничества с театрами. В декабре 2023 г. московский театр «Одеон» в партнерстве с Пинским запустил гастромюзикл «Москва слезам не верит».
«МТС Live», Pinskiy & Co и «Клаунхаус» не раскрыли совокупный объем инвестиций и свои доли вложений. Проект обойдется примерно в 400 млн руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с планами по развитию проекта. Средства будут направлены на оснащение площадки оборудованием и создание собственных постановок, планируемые сроки окупаемости – 2–3 года, уточнила Татарицкая.