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МТС с партнерами запустят театр клоунады в центре Москвы

Инвестиции в проект, как удалось узнать «Ведомостям», составят 400 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Потенциально жанр клоунады может привлекать широкую аудиторию, – считают в МТС/ Максим Стулов / Ведомости

«МТС Live» (бренд «дочки» МТС – «МТС энтертейнмент», которая объединяет проекты и активы в сфере офлайн-развлечений) до конца 2024 г. запустит собственный театр на месте бывшего концертного зала «Мир» на Цветном бульваре в Москве. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования «МТС Live» Янина Татарицкая. Развивать проект, который получил название «Театр на Цветном», как уточнила она, компания планирует совместно с партнерами – ресторанным холдингом Pinskiy & Co Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус» (включает в себя продюсерский центр для клоунов, креативное агентство и продакшн). Для Пинского это не первый опыт сотрудничества с театрами. В декабре 2023 г. московский театр «Одеон» в партнерстве с Пинским запустил гастромюзикл «Москва слезам не верит».

«МТС Live», Pinskiy & Co и «Клаунхаус» не раскрыли совокупный объем инвестиций и свои доли вложений. Проект обойдется примерно в 400 млн руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с планами по развитию проекта. Средства будут направлены на оснащение площадки оборудованием и создание собственных постановок, планируемые сроки окупаемости – 2–3 года, уточнила Татарицкая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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