МТС с партнерами запустят театр клоунады в центре Москвы

«МТС Live» (бренд «дочки» МТС – «МТС энтертейнмент», которая объединяет проекты и активы в сфере офлайн-развлечений) до конца 2024 г. запустит собственный театр на месте бывшего концертного зала «Мир» на Цветном бульваре в Москве. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования «МТС Live» Янина Татарицкая. Развивать проект, который получил название «Театр на Цветном», как уточнила она, компания планирует совместно с партнерами – ресторанным холдингом Pinskiy & Co Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус» (включает в себя продюсерский центр для клоунов, креативное агентство и продакшн). Для Пинского это не первый опыт сотрудничества с театрами. В декабре 2023 г. московский театр «Одеон» в партнерстве с Пинским запустил гастромюзикл «Москва слезам не верит».