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Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White

Его долю в кинокомпании - создателе фильмов «Чебурашка» и «Холоп» выкупили три других ее сооснователя
Мария Истомина
Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Акционеры Yellow, Black and White (YBW) – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский – завершили процесс выкупа доли Алексея Троцюка, рассказал «Ведомостям» представитель кинокомпании. Эту информацию подтвердил сам Троцюк. Юрлицом Yellow, Black and White является АО «ВБД Груп», состав владельцев которого не раскрывается. Основатели владели этим юрлицом на паритетных началах, знает собеседник «Ведомостей», знакомый со структурой капитала АО до выхода Троцюка. Как распределилась доля Троцюка между другими совладельцами компании, стороны не раскрыли. Сумму сделки они также не назвали.

Yellow, Black and White была основана бывшими кэвээнщики Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 г. Довольно быстро эта продюсерская компания закрепила за собой звание производителей телевизионных хитов. Среди проектов YBW популярные у россиян сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», выходившие на СТС. В последние годы YBW сосредоточилась на выпуске полнометражных фильмов. Среди проектов кинокомпании фильмы – лидеры отечественного проката: «Чебурашка» (сборы – 6,7 млрд руб. – здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино), «Вызов» (сборы – 2,1 млрд руб.), дилогия «Холоп» (сборы первой части – почти 3,1 млрд руб., второй – 3,8 млрд руб.). Также YBW является кинокомпанией-лидером, которым государственный Фонд кино выделяет госсубсидии в приоритетном порядке.

В 2017 г. основатели YBW запустили видеосервис Start, который сейчас составляет основу бизнеса одноименной группы компаний. По итогам 2023 г. видеосервис Start с долей 7% занимал пятую строчку, весь рынок составил 94,2 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Среди оригинальный проектов Start такие популярные сериалы, как «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Алиса не может ждать», «Шторм», «Жить жизнь» и др.

Головной компанией Start является OOO «Диджитал медиа холдинг». Сейчас долями в размере 11,87% этого ООО владеют Илоян, Шляппо, Жалинский и Троцюк, 45% принадлежит структуре «Мегафона» – АО «МФ Диджитал», еще 5% – у принадлежащего Илояну ООО «ФМГ», 2,5% – у исполнительного директора группы компаний Start Юлии Миндубаевой. Троцюк, как сообщил он сам «Ведомостям», останется генпродюсером и совладельцем Start.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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