Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White

Yellow, Black and White была основана бывшими кэвээнщики Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 г. Довольно быстро эта продюсерская компания закрепила за собой звание производителей телевизионных хитов. Среди проектов YBW популярные у россиян сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», выходившие на СТС. В последние годы YBW сосредоточилась на выпуске полнометражных фильмов. Среди проектов кинокомпании фильмы – лидеры отечественного проката: «Чебурашка» (сборы – 6,7 млрд руб. – здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино), «Вызов» (сборы – 2,1 млрд руб.), дилогия «Холоп» (сборы первой части – почти 3,1 млрд руб., второй – 3,8 млрд руб.). Также YBW является кинокомпанией-лидером, которым государственный Фонд кино выделяет госсубсидии в приоритетном порядке.