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Павел Воля и Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков без сахара

Но на рынке этой продукции уже высокая конкуренция, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Производитель «Центр полезного питания», совладельцами которого стали Воля и Утяшева, на текущий момент выпускает батончики Bono трех видов/ Кирилл Каллиников / РИА Новости

Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева стали совладельцами ООО «Центр полезного питания», юрлица компании – производителя батончиков без сахара Bono, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Воле и Утяшевой принадлежит по 15% в компании. Еще 70% – у предпринимателя Саида Абакарова. Представители Воли и Утяшевой на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». С Абакаровым связаться не удалось.

Воля и Утяшева сейчас прежде всего известны как ведущие на телеканале ТНТ. Среди проектов Воли – Comedy Club и «Шоу Воли», Утяшевой – «Танцы» и «Новые танцы». Вместе они вели на ТНТ реалити-шоу «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде». В прошлом Утяшева – победитель чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в командном зачете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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