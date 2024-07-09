Павел Воля и Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков без сахара

Павел Воля и Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков без сахараНо на рынке этой продукции уже высокая конкуренция, считают эксперты
Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева стали совладельцами ООО «Центр полезного питания», юрлица компании – производителя батончиков без сахара Bono, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Воле и Утяшевой принадлежит по 15% в компании. Еще 70% – у предпринимателя Саида Абакарова. Представители Воли и Утяшевой на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». С Абакаровым связаться не удалось.
Воля и Утяшева сейчас прежде всего известны как ведущие на телеканале ТНТ. Среди проектов Воли – Comedy Club и «Шоу Воли», Утяшевой – «Танцы» и «Новые танцы». Вместе они вели на ТНТ реалити-шоу «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде». В прошлом Утяшева – победитель чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в командном зачете.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам