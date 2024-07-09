Павел Воля и Ляйсан Утяшева займутся производством батончиков без сахара

Воля и Утяшева сейчас прежде всего известны как ведущие на телеканале ТНТ. Среди проектов Воли – Comedy Club и «Шоу Воли», Утяшевой – «Танцы» и «Новые танцы». Вместе они вели на ТНТ реалити-шоу «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде». В прошлом Утяшева – победитель чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в командном зачете.