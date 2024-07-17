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Сотрудники массово увольняются из «Лабиринта» из-за задержек зарплаты

Это происходит на фоне его финансовых проблем и долгов перед издателями на «сотни миллионов рублей»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ), входящих в книжный холдинг «Лабиринт», с конца 2023 г. по середину июля 2024 г. массово жалуются в трудовые инспекции на задержку зарплат и отсутствие выплат по увольнению, обнаружил корреспондент «Ведомостей» на портале «Онлайнинспекция.рф» (позволяет подавать обращения в трудовые инспекции). Сейчас на портале есть обращения сотрудников сети ПВЗ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани и т. д.

Срок задержек зарплат в 2024 г., как следует из обращений, варьируется от двух недель до четырех месяцев. В одних случаях сотрудникам зарплаты задерживают в полном объеме, а в других – какую-либо из ее частей: как поясняется в одном из заявлений, зарплата в ООО «Лабиринт пост» (юрлицо сети ПВЗ «Лабиринта») состоит из аванса, основной суммы (переводятся на карту) и «серой части», которая «выдается на руки непосредственно начальником». Причины задержек в холдинге «Лабиринт» не объясняют, а в случае несогласия с текущими условиями сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию, указано в обращениях на портале. При этом другая категория обращений сотрудников свидетельствует о том, что после увольнения компания не полностью выплачивает заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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