Сотрудники массово увольняются из «Лабиринта» из-за задержек зарплаты

Срок задержек зарплат в 2024 г., как следует из обращений, варьируется от двух недель до четырех месяцев. В одних случаях сотрудникам зарплаты задерживают в полном объеме, а в других – какую-либо из ее частей: как поясняется в одном из заявлений, зарплата в ООО «Лабиринт пост» (юрлицо сети ПВЗ «Лабиринта») состоит из аванса, основной суммы (переводятся на карту) и «серой части», которая «выдается на руки непосредственно начальником». Причины задержек в холдинге «Лабиринт» не объясняют, а в случае несогласия с текущими условиями сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию, указано в обращениях на портале. При этом другая категория обращений сотрудников свидетельствует о том, что после увольнения компания не полностью выплачивает заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска.