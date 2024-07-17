Сотрудники массово увольняются из «Лабиринта» из-за задержек зарплаты

Сотрудники массово увольняются из «Лабиринта» из-за задержек зарплатыЭто происходит на фоне его финансовых проблем и долгов перед издателями на «сотни миллионов рублей»
Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ), входящих в книжный холдинг «Лабиринт», с конца 2023 г. по середину июля 2024 г. массово жалуются в трудовые инспекции на задержку зарплат и отсутствие выплат по увольнению, обнаружил корреспондент «Ведомостей» на портале «Онлайнинспекция.рф» (позволяет подавать обращения в трудовые инспекции). Сейчас на портале есть обращения сотрудников сети ПВЗ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани и т. д.
Срок задержек зарплат в 2024 г., как следует из обращений, варьируется от двух недель до четырех месяцев. В одних случаях сотрудникам зарплаты задерживают в полном объеме, а в других – какую-либо из ее частей: как поясняется в одном из заявлений, зарплата в ООО «Лабиринт пост» (юрлицо сети ПВЗ «Лабиринта») состоит из аванса, основной суммы (переводятся на карту) и «серой части», которая «выдается на руки непосредственно начальником». Причины задержек в холдинге «Лабиринт» не объясняют, а в случае несогласия с текущими условиями сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию, указано в обращениях на портале. При этом другая категория обращений сотрудников свидетельствует о том, что после увольнения компания не полностью выплачивает заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска.