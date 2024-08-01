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Ученики онлайн-школы «Святая мышь» массово подают в суды иски к ее руководителям

Шансы в суде у них высоки, но с взысканием средств возникнут большие сложности, считают юристы
Дмитрий Игнатьев

Студенты онлайн-школы «Святая мышь», которая работала на базе платформы Getcourse, массово подают в суды иски к ее руководителям – финансовому директору Кириллу Камышникову и преподавателю Кириллу Кардашу (именно на реквизиты их ИП производилась оплата за обучение), рассказал «Ведомостям» директор по правовым вопросам юридического сервиса DestraLegal.ru (представляет интересы заявителей) Борис Фельдман. На текущий момент подано уже 25 исков, средняя сумма требований по каждому из них – 150 000 руб., также уточнил он.

Онлайн-школа «Святая мышь» была запущена в 2021 г. Олегом Лапкиным, но «позднее» операционное управление в ней было полностью передано Камышникову и Кардашу, рассказал «Ведомостям» Лапкин. Онлайн-школа предоставляла услуги по обучению заработку на криптовалютах, NFT, «партнерских площадках» и т. д., говорит Фельдман. Стоимость курсов в онлайн-школе, по его словам, варьировалась от 10 000 до 100 000 руб. Сейчас на платформе Getcourse по запросу «Святая мышь» нет информации об указанной онлайн-школе, убедился корреспондент «Ведомостей». Был удален из публичного доступа и договор оферты, добавляет Фельдман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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