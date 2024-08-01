Ученики онлайн-школы «Святая мышь» массово подают в суды иски к ее руководителям

Ученики онлайн-школы «Святая мышь» массово подают в суды иски к ее руководителямШансы в суде у них высоки, но с взысканием средств возникнут большие сложности, считают юристы
Студенты онлайн-школы «Святая мышь», которая работала на базе платформы Getcourse, массово подают в суды иски к ее руководителям – финансовому директору Кириллу Камышникову и преподавателю Кириллу Кардашу (именно на реквизиты их ИП производилась оплата за обучение), рассказал «Ведомостям» директор по правовым вопросам юридического сервиса DestraLegal.ru (представляет интересы заявителей) Борис Фельдман. На текущий момент подано уже 25 исков, средняя сумма требований по каждому из них – 150 000 руб., также уточнил он.
Онлайн-школа «Святая мышь» была запущена в 2021 г. Олегом Лапкиным, но «позднее» операционное управление в ней было полностью передано Камышникову и Кардашу, рассказал «Ведомостям» Лапкин. Онлайн-школа предоставляла услуги по обучению заработку на криптовалютах, NFT, «партнерских площадках» и т. д., говорит Фельдман. Стоимость курсов в онлайн-школе, по его словам, варьировалась от 10 000 до 100 000 руб. Сейчас на платформе Getcourse по запросу «Святая мышь» нет информации об указанной онлайн-школе, убедился корреспондент «Ведомостей». Был удален из публичного доступа и договор оферты, добавляет Фельдман.