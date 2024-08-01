Ученики онлайн-школы «Святая мышь» массово подают в суды иски к ее руководителям

Онлайн-школа «Святая мышь» была запущена в 2021 г. Олегом Лапкиным, но «позднее» операционное управление в ней было полностью передано Камышникову и Кардашу, рассказал «Ведомостям» Лапкин. Онлайн-школа предоставляла услуги по обучению заработку на криптовалютах, NFT, «партнерских площадках» и т. д., говорит Фельдман. Стоимость курсов в онлайн-школе, по его словам, варьировалась от 10 000 до 100 000 руб. Сейчас на платформе Getcourse по запросу «Святая мышь» нет информации об указанной онлайн-школе, убедился корреспондент «Ведомостей». Был удален из публичного доступа и договор оферты, добавляет Фельдман.