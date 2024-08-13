Издательство «Экономикус» судится из-за контрафакта настольной игры «Бункер»В продаже на маркетплейсах более 50 000 ее нелицензионных копий, оценивают в издательстве
С 8 августа 2024 г. издательство настольных игр «Экономикус» подало 15 исков в арбитражные суды разных регионов России из-за распространения контрафакта, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчики – физлица, ИП и юрлица (ООО «Подарки всем», ООО «Чайнфрост» и др.) – поставляют на маркетплейсы нелицензионные копии настольной игры «Бункер», рассказал «Ведомостям» гендиректор и владелец компании «Экономикус» Федор Корженков. Суммы исковых требований по искам варьируются от 43 400 до 22 млн руб. – совокупно на 43 млн руб., следует из материалов дел.
Настольная игра «Бункер» – самый популярный бренд издательства «Экономикус». Согласно ее сюжету, участники после глобальной катастрофы (зависит от выпавшей карты) оказываются у входа в бункер, который гарантирует им спасение. На оригинальных коробках для настольной игры издательство, как уточнил Корженков, размещает текстовый товарный знак (ТЗ) «Экономикус» (согласно «СПАРК-Интерфаксу», зарегистрирован в Роспатенте в марте 2019 г., действует до июля 2028 г.) в левом нижнем углу лицевой части. А также ТЗ «Бункер» (зарегистрирован в Роспатенте в декабре 2021 г., действует до марта 2031 г.) – в центре лицевой части, также отметил он.