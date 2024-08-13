Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Издательство «Экономикус» судится из-за контрафакта настольной игры «Бункер»

В продаже на маркетплейсах более 50 000 ее нелицензионных копий, оценивают в издательстве
Дмитрий Игнатьев
Настольная игра «Бункер» – самый популярный бренд издательства «Экономикус»/ «Экономикус»

С 8 августа 2024 г. издательство настольных игр «Экономикус» подало 15 исков в арбитражные суды разных регионов России из-за распространения контрафакта, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчики – физлица, ИП и юрлица (ООО «Подарки всем», ООО «Чайнфрост» и др.) – поставляют на маркетплейсы нелицензионные копии настольной игры «Бункер», рассказал «Ведомостям» гендиректор и владелец компании «Экономикус» Федор Корженков. Суммы исковых требований по искам варьируются от 43 400 до 22 млн руб. – совокупно на 43 млн руб., следует из материалов дел.

Настольная игра «Бункер» – самый популярный бренд издательства «Экономикус». Согласно ее сюжету, участники после глобальной катастрофы (зависит от выпавшей карты) оказываются у входа в бункер, который гарантирует им спасение. На оригинальных коробках для настольной игры издательство, как уточнил Корженков, размещает текстовый товарный знак (ТЗ) «Экономикус» (согласно «СПАРК-Интерфаксу», зарегистрирован в Роспатенте в марте 2019 г., действует до июля 2028 г.) в левом нижнем углу лицевой части. А также ТЗ «Бункер» (зарегистрирован в Роспатенте в декабре 2021 г., действует до марта 2031 г.) – в центре лицевой части, также отметил он.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных