Режиссеры «Фишера» будут приоритетно снимать для «Национальной медиа группы»Сергей Тарамаев и Любовь Львова заключили first look deal с «НМГ студией»
Продакшн «НМГ студия» (входит в «Национальную медиа группу», НМГ) заключил first look deal с режиссерами и сценаристами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой, рассказал «Ведомостям» представитель НМГ. Оба также стали креативными продюсерами «НМГ студии», уточнил он. Формат first look deal предполагает, что НМГ получит право приоритетного выбора проектов, которые будут разрабатывать Тарамаев и Львова. Срок действия контракта и другие параметры сделки стороны не раскрыли.
Свой первый сериальный проект для платформы – «Черная весна» о подростках, которые открывают дуэльный клуб, – Тарамаев и Львова сняли в 2022 г. для линейки Start originals. Однако широкую известность они получили как режиссеры сериала «Фишер» (2023 г.), который был произведен по заказу «НМГ студии» для more.tv и Wink. К премьере на видеосервисах Start и Wink (СП НМГ и «Ростелекома») готовится новый проект этого творческого тандема – сериал «Дети перемен». Это криминальная драма о 1990-х, где главные герои – три брата от разных отцов.
Сделки с производителями сериального контента в формате first look deal получили распространение на российском рынке в 2021 г., когда крупнейшие видеосервисы резко активизировали производство originals. НМГ не осталась в стороне. В июле 2023 г. было объявлено, что к команде креативных продюсеров «НМГ студии» присоединился сценарист Андрей Золотарев («13-я клиническая», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а с его компанией Iney Productions заключен first look deal. С 2021 г. креативным продюсером «НМГ студии» работает режиссер, сценарист Жора Крыжовников («Горько!», «Слово пацана»).
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся на том, что вряд ли индустрию ждет новая волна first look deal. В 2022 г. рынок перенес шок (изменилась вся его структура, кадровый ресурс) и все еще восстанавливается, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. А first look deal, по его словам, – это «показатель определенной уверенности в завтрашнем дне».
Сделка с Тарамаевым и Львовой – частный пример укрепления рабочих отношений, которые обе стороны считают успешными, своего рода «юридическая фиксация творческого союза», полагает Жан Просянов, продюсер и главный редактор интернет-портала «Кино-театр.ру».
Супруги Тарамаев и Львова – по образованию актеры, оба в разные годы окончили курс Петра Фоменко в ГИТИСе, играли в различных театрах. Дебютировали как режиссеры и сценаристы в 2012 г. драмой «Зимний путь» с Евгением Ткачуком (актерский приз фестиваля «Окно в Европу»). Затем последовали еще одна авторская драма «Метаморфозис» (2015 г.) и сериал «Доктор Преображенский» (2018 г.) для «Первого канала». Сериал «Фишер» получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы.