Режиссеры «Фишера» будут приоритетно снимать для «Национальной медиа группы»

Продакшн «НМГ студия» (входит в «Национальную медиа группу», НМГ) заключил first look deal с режиссерами и сценаристами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой, рассказал «Ведомостям» представитель НМГ. Оба также стали креативными продюсерами «НМГ студии», уточнил он. Формат first look deal предполагает, что НМГ получит право приоритетного выбора проектов, которые будут разрабатывать Тарамаев и Львова. Срок действия контракта и другие параметры сделки стороны не раскрыли.