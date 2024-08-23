Режиссеры «Фишера» будут приоритетно снимать для «Национальной медиа группы»

Свой первый сериальный проект для платформы – «Черная весна» о подростках, которые открывают дуэльный клуб, – Тарамаев и Львова сняли в 2022 г. для линейки Start originals. Однако широкую известность они получили как режиссеры сериала «Фишер» (2023 г.), который был произведен по заказу «НМГ студии» для more.tv и Wink. К премьере на видеосервисах Start и Wink (СП НМГ и «Ростелекома») готовится новый проект этого творческого тандема – сериал «Дети перемен». Это криминальная драма о 1990-х, где главные герои – три брата от разных отцов.