Сооснователь Hobby World занялся дистрибуцией обуви и товаров для взрослых

Сооснователь Hobby World занялся дистрибуцией обуви и товаров для взрослыхДоля в ГК Soho могла обойтись Михаилу Акулову в сумму до 500 млн рублей, оценивают эксперты
Сооснователь и гендиректор холдинга «настолок» Hobby World Михаил Акулов стал владельцем 50% головного юрлица дистрибутора обуви, аксессуаров и товаров для взрослых ГК Soho – ООО «Онлибрендс». Это следует из данных ЕГРЮЛа, которые отражены в базе «СПАРК-Интерфакс». Еще 50% – у основателя этой ГК Якоба Трескова, указано там же. Тресков переадресовал запрос «Ведомостей» Акулову. Представитель Акулова сообщил, что он «недоступен для комментариев».
Акулов с 2001 г. занимается изданием настольных игр: тогда он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настолок «Смарт». Холдинг Hobby World появился в результате слияния «Смарт» и издательства «Мир фэнтези» Ивана Попова и Максима Истомина в 2010 г. Сейчас холдинг включает в себя одноименное издательство (ему принадлежат бренды Hobby World и Magellan; выпускают в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики», краудфандинговый сервис CrowdRepublic.