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Сооснователь Hobby World занялся дистрибуцией обуви и товаров для взрослых

Доля в ГК Soho могла обойтись Михаилу Акулову в сумму до 500 млн рублей, оценивают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Сооснователь и гендиректор холдинга «настолок» Hobby World Михаил Акулов/ Владислав Шатило / RBC / TASS

Сооснователь и гендиректор холдинга «настолок» Hobby World Михаил Акулов стал владельцем 50% головного юрлица дистрибутора обуви, аксессуаров и товаров для взрослых ГК Soho – ООО «Онлибрендс». Это следует из данных ЕГРЮЛа, которые отражены в базе «СПАРК-Интерфакс». Еще 50% – у основателя этой ГК Якоба Трескова, указано там же. Тресков переадресовал запрос «Ведомостей» Акулову. Представитель Акулова сообщил, что он «недоступен для комментариев».

Акулов с 2001 г. занимается изданием настольных игр: тогда он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настолок «Смарт». Холдинг Hobby World появился в результате слияния «Смарт» и издательства «Мир фэнтези» Ивана Попова и Максима Истомина в 2010 г. Сейчас холдинг включает в себя одноименное издательство (ему принадлежат бренды Hobby World и Magellan; выпускают в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики», краудфандинговый сервис CrowdRepublic.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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