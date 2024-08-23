Сооснователь Hobby World занялся дистрибуцией обуви и товаров для взрослых

Акулов с 2001 г. занимается изданием настольных игр: тогда он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настолок «Смарт». Холдинг Hobby World появился в результате слияния «Смарт» и издательства «Мир фэнтези» Ивана Попова и Максима Истомина в 2010 г. Сейчас холдинг включает в себя одноименное издательство (ему принадлежат бренды Hobby World и Magellan; выпускают в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики», краудфандинговый сервис CrowdRepublic.