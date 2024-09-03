Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Холдинг «ГПМ-радио» купил рекордное количество частот за последние шесть лет

Это очередное проявление тренда на консолидацию российского медиарынка, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Freepik

Субхолдинг «ГПМ-радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») за два года заключил рекордное количество сделок по покупке эфирных частот за последние шесть лет, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Вадим Терещук. Всего в 2023–2024 гг. субхолдинг, по его словам, приобрел восемь частот под запуск шести своих федеральных радийных форматов в разных городах России – Нижнем Новгороде (Relax FM), Миассе и Златоусте («Авторадио»), Магнитогорске и Орле (Like FM), Архангельске (Energy), Пензе (Comedy Radio) и Ельце («Юмор FM»). В 2021–2022 гг. субхолдинг купил три эфирные частоты (в Санкт-Петербурге, Выборге и Красной Поляне), а в 2019–2020 гг. – только одну (в Валдае), уточнил Терещук.

С кем конкретно были заключены сделки в 2023–2024 гг. и какова их сумма, в «ГПМ-радио» не раскрыли. Но Терещук пояснил, что стоимость каждой сделки, как правило, складывалась из размера единовременной выплаты в рамках розыгрышей частот Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) при Роскомнадзоре (если она установлена выше нуля), стоимости оборудования и «определенной премии». В рамках конкурсов ФКК с сентября 2023 г. по июль 2024 г. размер установленных «ненулевых» выплат за одну региональную частоту в зависимости от города в среднем варьировался в диапазоне от 1,45 млн до 3,5 млн руб., следует из данных на сайте РКН. В региональном городе-миллионнике рыночная стоимость радиочастоты в 2024 г. ориентировочно составляет 20–25 млн руб., в городе с населением около 500 000 человек – 10–15 млн руб., а в менее крупных городах – до 4 млн руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в крупном радиохолдинге.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных