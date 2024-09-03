Холдинг «ГПМ-радио» купил рекордное количество частот за последние шесть лет

Холдинг «ГПМ-радио» купил рекордное количество частот за последние шесть летЭто очередное проявление тренда на консолидацию российского медиарынка, считают эксперты
Субхолдинг «ГПМ-радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») за два года заключил рекордное количество сделок по покупке эфирных частот за последние шесть лет, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Вадим Терещук. Всего в 2023–2024 гг. субхолдинг, по его словам, приобрел восемь частот под запуск шести своих федеральных радийных форматов в разных городах России – Нижнем Новгороде (Relax FM), Миассе и Златоусте («Авторадио»), Магнитогорске и Орле (Like FM), Архангельске (Energy), Пензе (Comedy Radio) и Ельце («Юмор FM»). В 2021–2022 гг. субхолдинг купил три эфирные частоты (в Санкт-Петербурге, Выборге и Красной Поляне), а в 2019–2020 гг. – только одну (в Валдае), уточнил Терещук.
С кем конкретно были заключены сделки в 2023–2024 гг. и какова их сумма, в «ГПМ-радио» не раскрыли. Но Терещук пояснил, что стоимость каждой сделки, как правило, складывалась из размера единовременной выплаты в рамках розыгрышей частот Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) при Роскомнадзоре (если она установлена выше нуля), стоимости оборудования и «определенной премии». В рамках конкурсов ФКК с сентября 2023 г. по июль 2024 г. размер установленных «ненулевых» выплат за одну региональную частоту в зависимости от города в среднем варьировался в диапазоне от 1,45 млн до 3,5 млн руб., следует из данных на сайте РКН. В региональном городе-миллионнике рыночная стоимость радиочастоты в 2024 г. ориентировочно составляет 20–25 млн руб., в городе с населением около 500 000 человек – 10–15 млн руб., а в менее крупных городах – до 4 млн руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в крупном радиохолдинге.