Роскомнадзор стал в 26 раз чаще блокировать живодерский контент в Telegram

Роскомнадзор стал в 26 раз чаще блокировать живодерский контент в TelegramНаличие в мессенджере большого количества таких материалов связано с низким уровнем модерации
Роскомнадзор (РКН) в январе – сентябре 2024 г. удалил или заблокировал в Telegram 107 материалов, содержащих противоправный контент на тему жестокого обращения с животными, сообщил «Ведомостям» представитель этой службы. За тот же период 2023 г. в указанном мессенджере было удалено или заблокировано, по его словам, лишь четыре таких материала.
В статистике, как уточнили в РКН, учитывались ссылки как на посты, так и на «живодерские» Telegram-каналы в целом. При этом общее количество удаленных или заблокированных материалов в интернете о жестоком обращении с животными также выросло, хоть и не так значительно, следует из данных ведомства. В январе – сентябре 2024 г. их было 263 против 247 за тот же период прошлого года.
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