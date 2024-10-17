Роскомнадзор стал в 26 раз чаще блокировать живодерский контент в Telegram

В статистике, как уточнили в РКН, учитывались ссылки как на посты, так и на «живодерские» Telegram-каналы в целом. При этом общее количество удаленных или заблокированных материалов в интернете о жестоком обращении с животными также выросло, хоть и не так значительно, следует из данных ведомства. В январе – сентябре 2024 г. их было 263 против 247 за тот же период прошлого года.