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Роскомнадзор стал в 26 раз чаще блокировать живодерский контент в Telegram

Наличие в мессенджере большого количества таких материалов связано с низким уровнем модерации
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) в январе – сентябре 2024 г. удалил или заблокировал в Telegram 107 материалов, содержащих противоправный контент на тему жестокого обращения с животными, сообщил «Ведомостям» представитель этой службы. За тот же период 2023 г. в указанном мессенджере было удалено или заблокировано, по его словам, лишь четыре таких материала.

В статистике, как уточнили в РКН, учитывались ссылки как на посты, так и на «живодерские» Telegram-каналы в целом. При этом общее количество удаленных или заблокированных материалов в интернете о жестоком обращении с животными также выросло, хоть и не так значительно, следует из данных ведомства. В январе – сентябре 2024 г. их было 263 против 247 за тот же период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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