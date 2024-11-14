ГК Russ получила в управление рекламный инвентарь еще одного конкурента«Дизайнмастер» в 2023 году занял пятое место по размеру выручки среди операторов наружки
Группа компаний Russ, крупнейший оператор OOH-рекламы (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) в России, заключила соглашение об управлении рекламными поверхностями с пятым по величине игроком этого рынка – оператором «Дизайнмастер». Об этом рассказали «Ведомостям» стороны партнерства. ГК Russ, как уточнил ее представитель, начнет продавать рекламу на инвентаре «Дизайнмастера» с декабря 2024 г. Другие условия соглашения стороны не раскрыли.
Партнерство позволит клиентам-рекламодателям ГК Russ и «Дизайнмастера» расширить доступную географию продвижения в российских регионах, отмечает директор регионального департамента ГК Russ Антон Комаров. Кроме того, централизация продаж инвентаря «Дизайнмастера» на базе Russ даст возможность «комбинировать разные медиаканалы, не ограничиваясь только наружной рекламой», считает гендиректор «Дизайнмастера» Сергей Селезнев.
«Дизайнмастер» был основан в 1995 г. Всего оператор управляет более 10 000 рекламных поверхностей, которые расположены в 13 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Владивостоке и т. д., указано на сайте компании. Владельцами ее основного юрлица – ООО «Рекламные технологии» – являются группа компаний «Артбизнеслайн» (82,6%), Константин Валов (10%), Андрей Козловский (5%) и Евгений Пищальников (2,4%), следует из данных ЕГРЮЛа. В свою очередь 90% ГК «Артбизнеслайн» принадлежит Сергею Кирикову, а 10% – Константину Валову, указано там же. Выручка ООО «Рекламные технологии» по РСБУ в 2023 г. составила 900 млн руб., а чистый убыток – 106,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». А у ГК «Артбизнеслайн» выручка по РСБУ за тот же период достигла 172 млн руб., а чистая прибыль – 2 млн руб., указано там же.
С учетом всех юрлиц компании «Дизайнмастер» ее выручка в 2023 г. составила 2 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС), а чистая прибыль – 234 млн руб., следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. По размеру выручки «Дизайнмастер» является пятым по величине оператором наружной рекламы, его доля рынка в 2023 г. – 2,2%, отмечается там же. Совокупная выручка ООН-операторов в 2023 г., согласно оценке All-billboards.ru, достигла 89,1 млрд руб. В то же время «Дизайнмастер», согласно данным исследовательской компании Admetrix, в 2023 г. занял третье место среди OOН-операторов по количеству рекламных поверхностей. Его доля в декабре 2023 г. составила 4,5%, а общее количество поверхностей (только стандартные форматы наружной рекламы, без учета медиафасадов, крышных конструкций и прочих нестандартных форматов) – 152 000 штук, следует из данных Admetrix (учитывались данные по 50 городам России).
Рынок OOH-рекламы в цифрах
OOH стал самым динамично растущим сегментом рекламного рынка в 2023 г.: он увеличился на 41% к 2022 г. до 67,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь российский рекламный рынок вырос за тот же период на 30% до 730,7 млрд руб., указано там же. В январе –июне 2024 г. объем OOH-рекламы, по данным АКАР, вырос на 38% до 39–40 млрд руб. к тому же периоду 2023 г., а рекламный рынок в целом – на 28% до 400–405 млрд руб.
ГК Russ в 2023 г. занимала 43% рынка OOH-рекламы, ее совокупная выручка составила 38,3 млрд руб., следует из оценки All-billboards.ru. Сейчас ГК управляет (по собственным данным) около 150 000 рекламных поверхностей различных форматов. В июле 2023 г. группа закрыла сделку по покупке второго по величине оператора наружной рекламы – Gallery. В октябре 2023 г. Russ завершила поглощение ГК «Постер» – четвертого по величине игрока в рекламном сегменте OOH.
В июне 2024 г. было объявлено об объединении крупнейшего в России OOH-оператора ГК Russ (занимается размещением наружной рекламы, рекламы на внешних и внутренних поверхностях транспорта, внутри помещений и т. д.) и маркетплейса Wildberries. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн». В том же месяце ООО «РВБ» стало единственным владельцем 27 юрлиц, которые ранее на 100% принадлежали ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), также следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В августе все обязательства перед продавцами маркетплейса были также переданы ООО «РВБ». А в сентябре ФАС одобрила передачу ООО «РВБ» ряда рекламных компаний ООО «Стинн».
Очевидно, следующим шагом будет покупка ГК Russ юрлиц «Дизайнмастера», считает директор All-billboards.ru Андрей Байдужий. Такую схему ГК неоднократно использовала перед приобретением других игроков – ООО «Светотехническая компания» рекламной группы «Игроник», «Восток-медиа», North Star Media и др., напомнил он: «Взятие в управление инвентаря позволяет покупателю получить лучшее представление о финансовых потоках, которые он может генерировать, согласовать более точные параметры сделки и плавно интегрировать инвентарь в IT-систему нового собственника».
Консолидация рынка OOH-рекламы – закономерный процесс, который приводит к стандартизации качества размещений и в то же время – к пересмотру ценовых условий в этом медиа, резюмирует директор по закупкам наружной рекламы NMi Group Ирина Гусева.