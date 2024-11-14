ГК Russ получила в управление рекламный инвентарь еще одного конкурента

«Дизайнмастер» был основан в 1995 г. Всего оператор управляет более 10 000 рекламных поверхностей, которые расположены в 13 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Владивостоке и т. д., указано на сайте компании. Владельцами ее основного юрлица – ООО «Рекламные технологии» – являются группа компаний «Артбизнеслайн» (82,6%), Константин Валов (10%), Андрей Козловский (5%) и Евгений Пищальников (2,4%), следует из данных ЕГРЮЛа. В свою очередь 90% ГК «Артбизнеслайн» принадлежит Сергею Кирикову, а 10% – Константину Валову, указано там же. Выручка ООО «Рекламные технологии» по РСБУ в 2023 г. составила 900 млн руб., а чистый убыток – 106,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». А у ГК «Артбизнеслайн» выручка по РСБУ за тот же период достигла 172 млн руб., а чистая прибыль – 2 млн руб., указано там же.